Oszukali seniorkę na 50 tys. zł - wpadli na gorącym uczynku Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na gorącym uczynku zatrzymali w Gdyni 49 i 37-latka podczas odbierania pieniędzy od seniorki. Chwilę wcześniej 91-latka wypłaciła z banku oszczędności swojego życia i rozmawiając przez telefon z oszustami, działającymi metodą „na policjanta”, przekazała gotówkę. Podczas dynamicznie i sprawnie przeprowadzonej akcji gdańscy mundurowi zatrzymali oszustów, przy których znaleźli fałszywą odznakę, a także narkotyki. Wczoraj sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

26 września 2025 roku chwilę po godzinie 11.00 przy jednej z placówek bankowych w Gdyni, podczas przekazywania pieniędzy przez 91-latkę, policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali dwóch „odbieraków”. Mężczyźni skontaktowali się telefonicznie z seniorką i działając metodą „na policjanta” zmanipulowali do wypłaty oszczędności jej życia - w sumie 48 tys. zł. Sprawcy tłumaczyli kobiecie, że zgromadzone pieniądze na jej koncie są zagrożone i muszą zostać im przekazane.

Kryminalni z komendy wojewódzkiej zatrzymali oszustów na gorącym uczynku. W chwili przekazywania pieniędzy jeden ze sprawców cały czas pozostawał „na linii”, instruując telefonicznie kobietę.

Podczas przeszukania 49 i 37-latka, a także pojazdu, którym podróżowali, mundurowi zabezpieczyli pliki przekazanej gotówki, fałszywą policyjną odznakę, telefony komórkowe, a także środki odurzające w postaci amfetaminy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i posiadania zabronionych środków odurzających. Dodatkowo podczas sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że starszy z mężczyzn, który kierował autem, złamał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zatrzymani oszuści dopuścili się przestępstwa w tzw. recydywie, czyli w warunkach powrotu do przestępstwa. Wczoraj Sąd Rejonowy w Gdyni na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa i śledczy sprawdzają, czy mężczyźni nie są powiązani z podobnymi zdarzeniami, do których doszło w innych regionach kraju.

Uważajmy na oszustów i pamietajmy:

Policja nigdy nie odbiera ani nie prosi o przekazanie pieniędzy.

Policjanci nie proszą o przelewy na „specjalne konta”.

Zachowajmy czujność podczas rozmów z osobami, które przez telefon podają się za policjantów, bankowców czy dalekich krewnych.

Numer dzwoniącego łatwo sfałszować – nie kierujmy się tym, co widzimy na ekranie.

Jak się chronić?

Zachowajmy ostrożność w rozmowach z nieznajomymi.

Nigdy nie przekazujny pieniędzy osobom, których nie znamy

Prośby o pomoc zawsze sprawdzajmy samodzielnie – zadzwońmy do bliskich lub do instytucji.

Nie przelewajmy środków na obce konta wskazane w rozmowie.

Nie działajmy w pośpiechu – zastanówmy się, po co ktoś chce Twoich pieniędzy.

Jeśli mamy podejrzenie oszustwa, natychmiast powiadommy Policję – 112.