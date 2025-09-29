Dwie plantacje i blisko 40 kg narkotyków Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Kielcach, zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu starachowickiego. Obaj mają związek z narkotykowym procederem. Na posesji 49-latka stróże prawa ujawnili blisko 400 krzaków konopi innych niż włókniste oraz znaczną ilość środków odurzających – kilkanaście kilogramów amfetaminy, susz marihuany i tabletki MDMA. Młodszy z zatrzymanych – 34-latek, na swojej posesji wyhodował blisko 360 krzaków nielegalnej rośliny. Obaj mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Wszystko zaczęło się w miniony wtorek. Policjanci z Wydziału Kryminalnego starachowickiej jednostki wpadli na trop 49-letniego mieszkańca gminy Brody. Z ustaleń pracujących nad sprawą funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna może prowadzić uprawę konopi innych niż włókniste.

Przypuszczenia się potwierdziły - na terenie posesji, za domem i budynkami gospodarczymi zabezpieczono blisko 400 sztuk krzewów konopi indyjskich w zaawansowanej fazie wzrostu. Podczas przeszukania, między innymi w pomieszczeniach mieszkalnych policjanci znaleźli susz roślinny o łącznej wadze 22 kg, biały proszek, wstępnie zidentyfikowany jako amfetamina w ilości około 15 kg oraz 219 szt. tabletek MDMA.

Do sprawy włączyli się funkcjonariusze CBŚP oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zwalczający przestępczość narkotykową, którzy już kolejnego dnia w sprawie zatrzymali drugiego mężczyznę. Na posesji u 34-latka policjanci zabezpieczyli blisko 360 nielegalnych roślin w różnej fazie wzrostu.

Wszystko wskazuje na to, że obaj mężczyźni zajmowali się nielegalnym procederem już od kilku miesięcy. 49-latek i 34-latek trafili do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, gdzie wykonano z nimi czynności procesowe.

W Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach 49-latek usłyszał dwa zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających oraz uprawą konopi innych niż włókniste. 34-latkowi przedstawiono aż siedem zarzutów, związanych z posiadaniem udzielaniem oraz uprawą konopi.

W piątek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / mw)