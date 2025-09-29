Święto Policji litewskiej z udziałem Zastępcy Komenda Głównego Policji nadinsp. dr Rafała Kochańczyka Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj W dniu 27 września 2025 roku Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, reprezentował polską Policję podczas obchodów Święta Policji na Litwie. W tym roku litewska Policja celebruje 107 rocznicę swojego powstania.

Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter - zbiegły się bowiem z 35 rocznicą odzyskania przez Litwę niepodległości. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli służb mundurowych z różnych krajów, stając się nie tylko okazją do świętowania, ale także rozmów o wspólnym bezpieczeństwie.

W trakcie wizyty poruszono między innymi tematykę wzajemnej współpracy w walce z przestępczością, w tym także kwestie związane z zagrożeniami hybrydowymi w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej w regionie. Podkreślono konieczność zacieśnienia współpracy w zakresie szybkiej wymiany informacji oraz kontynuacji i rozwoju wspólnych działań na rzecz wzajemnego bezpieczeństwa.

Strona litewska wyraziła również zainteresowanie polskimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem oraz sprawowaniem przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, wyrażając chęć skorzystania z naszych najlepszych praktyk. Litwa obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w 2027 roku w ramach kolejnego Trio, w skład którego wejdzie także Irlandia oraz Grecja.

Podczas pobytu na Litwie Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Rafałowi Kochańczykowi, towarzyszyła Zastępca Dyrektora BMWP KGP oraz Oficer Łącznikowy Policji na Litwie.

W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Podlascy funkcjonariusze zaprezentowali swój sprzęt w trakcie wystawy i pokazu policyjnego.

Obecność przedstawicieli polskiej Policji na Litwie była wyrazem solidarności i partnerstwa, podkreślając znaczenie dwustronnej współpracy oraz silnych więzi łączących obie formacje.

(BMWP KGP)