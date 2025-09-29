Odpowie za strzelanie z wiatrówki do osoby i posiadanie marihuany Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Radziejowscy policjanci zatrzymali 48-latka, który dwukrotnie postrzelił z broni pneumatycznej znanego mu mężczyznę. Zatrzymany był nietrzeźwy. W jego mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli kilka sztuk różnego rodzaju broni pneumatycznej oraz niewielką ilość narkotyków. Usłyszał zarzuty i decyzją prokuratora, trafił pod policyjny dozór.

Zgłoszenie o postrzeleniu mężczyzny, wpłynęło do policjantów w piątek (26.09.25r.) około godziny 19:30. Jak przekazał 41-latek, na ulicy Objezdnej w Radziejowie, znany mu mężczyzna dwukrotnie postrzelił go w okolice prawej nerki.

Przybyły na miejsce patrol prewencji, zauważył mężczyznę, trzymającego długą broń, który na ich widok uciekł na klatkę pobliskiego bloku. Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali uciekiniera w jego mieszkaniu. Odebrali mu broń pneumatyczną z lunetą celowniczą.

Łącznie w mieszkaniu 48-latka policjanci zabezpieczyli 6 jednostek różnego rodzaju broni pneumatycznej, która zostanie przekazana do badań balistycznych oraz pudełka ze śrutem. Mundurowi znaleźli też niewielką ilość marihuany.

W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Wydmuchał ponad 1,7 promila i trafił do aresztu. 48-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzuty narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania środka odurzającego.

Wczoraj (28.09.25r.) został doprowadzony do prokuratora, który zastosował w jego przypadku policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane mu czyny grozi do trzech lat więzienia.

Postrzelony 41-latek po udzieleniu mu pomocy medycznej w szpitalu, został wypisany do domu.