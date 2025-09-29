11-latek na hulajnodze zatrzymany na drodze krajowej Data publikacji 29.09.2025 Powrót Drukuj Patrol ruchu drogowego zatrzymał 11-letniego chłopca jadącego hulajnogą po drodze krajowej, gdzie samochody mogą poruszać się aż 90 km/h. Nieletni bez opieki dorosłego przemierzał zamierzoną trasę, a jego obecność na drodze o takim natężeniu ruchu stwarzała poważne zagrożenie. Na miejsce przyjechał ojciec chłopca, który wyjaśnił, że dziecko miało jeździć po pobliskich polach. Materiały z interwencji trafią do Sądu Rodzinnego w Prudniku.

W ubiegły piątek patrol ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w trakcie wieczornego nadzoru nad drogą krajową nr 40 zauważył nieletniego na hulajnodze elektrycznej. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, mając świadomość, że w miejscu o dopuszczalnej prędkości 90 km/h nawet chwilowa nieuwaga mogłaby skończyć się tragicznie.



Chłopiec nie miał żadnych elementów odblaskowych. Po wylegitymowaniu ustalono, że ma 11 lat i jechał bez opieki osoby dorosłej. Zgodnie z przepisami, poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze krajowej jest wykroczeniem.



Na miejsce został wezwany ojciec nieletniego. Oświadczył, że dziecko miało jeździć po okolicznych drogach gruntowych oraz polach i nie był świadomy, że chłopiec wjechał na ruchliwą trasę. Całość zgromadzonego materiału z interwencji trafi do Sądu Rodzinnego w Prudniku, który zdecyduje o dalszych krokach.



Apelujemy do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi na temat przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach stawką może być życie – zarówno młodych użytkowników, jak i innych uczestników ruchu.



Pamiętajmy! Jadąc hulajnogą należy poruszać się drogą dla rowerów lub pasem rowerowym. Gdy ich nie ma, dopuszcza się jazdę po jezdni, ale wyłącznie tam, gdzie ograniczenie prędkości wynosi maksymalnie 30 km/h. Gdy prędkość pojazdów na jezdni przewyższa 30 km/h dopuszczalne jest poruszanie hulajnogą po chodniku z prędkością dostosowaną do prędkości poruszania się pieszych. Maksymalna dozwolona prędkość hulajnogi to 20 km/h.



Osoby poniżej 10. roku życia mogą jeździć wyłącznie w strefach zamieszkania i tylko pod opieką dorosłego. Dzieci w wieku 10–18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.



Na hulajnodze elektrycznej zabronione jest przewożenie pasażerów, zwierząt oraz jazda pod wpływem alkoholu.