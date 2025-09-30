Kolejny sukces specjalnej grupy operacyjno-procesowej w walce z mafiami śmieciowymi Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działający w ramach specjalnej grupy operacyjno-procesowej, odnieśli kolejny sukces w walce z przestępczością związaną z gospodarowaniem odpadami. Mundurowi zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym porzucaniem odpadów i fałszowaniem dokumentacji. Wśród zatrzymanych są trzy kobiety oraz trzech mężczyzn.

Akcję przeprowadzono 9 września br. Policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach działali wspólnie z mundurowymi z KWP w Opolu. Efektem działań było zatrzymanie trzech kobiet w wieku 22, 48 i 49 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 45, 48 i 52 lat. Podczas akcji zabezpieczono również 15 jednostek broni palnej, ponad 5 tysięcy sztuk amunicji różnych kalibrów oraz ponad 160 tysięcy złotych w gotówce. Równocześnie na terenie województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego przeszukano sześć firm. Tam zabezpieczono dokumentację, która potwierdza nielegalny obrót odpadami i pozwoli odtworzyć skalę działalności przestępczej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba decyzją Sądu Rejonowego w Mysłowicach została tymczasowo aresztowana. Wobec pięciu pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 10 000 do 100 000 zł, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się między sobą.

Problem tzw . mafii śmieciowej to realne zagrożenie dla całego regionu. To proceder, na którym zarabia się miliony, a koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy - pieniędzmi, a w dłuższej perspektywie również zdrowiem. Nielegalne składowanie odpadów to przestępstwo, za które grożą wysokie kary finansowe, kara pozbawienia wolności oraz obowiązek usunięcia odpadów i rekultywacji terenu.

Do walki z tym procederem, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, została powołana specjalna grupa operacyjno-procesowa, która pod nadzorem zespołu prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, działa od maja 2024 roku. W jej skład wchodzą policjanci z różnych wydziałów KWP w Katowicach oraz funkcjonariusze z Częstochowy i Opola. Grupę wspierają także Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki ich zaangażowaniu i współpracy kolejne osoby odpowiedzialne za poważne przestępstwa środowiskowe trafiają przed wymiar sprawiedliwości.

( KWP w Katowicach / mw)