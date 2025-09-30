Kolejny sukces specjalnej grupy operacyjno-procesowej w walce z mafiami śmieciowymi
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działający w ramach specjalnej grupy operacyjno-procesowej, odnieśli kolejny sukces w walce z przestępczością związaną z gospodarowaniem odpadami. Mundurowi zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym porzucaniem odpadów i fałszowaniem dokumentacji. Wśród zatrzymanych są trzy kobiety oraz trzech mężczyzn.
Akcję przeprowadzono 9 września br. Policjanci z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach działali wspólnie z mundurowymi z KWP w Opolu. Efektem działań było zatrzymanie trzech kobiet w wieku 22, 48 i 49 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 45, 48 i 52 lat. Podczas akcji zabezpieczono również 15 jednostek broni palnej, ponad 5 tysięcy sztuk amunicji różnych kalibrów oraz ponad 160 tysięcy złotych w gotówce. Równocześnie na terenie województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego przeszukano sześć firm. Tam zabezpieczono dokumentację, która potwierdza nielegalny obrót odpadami i pozwoli odtworzyć skalę działalności przestępczej.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba decyzją Sądu Rejonowego w Mysłowicach została tymczasowo aresztowana. Wobec pięciu pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 10 000 do 100 000 zł, dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się między sobą.
Problem tzw. mafii śmieciowej to realne zagrożenie dla całego regionu. To proceder, na którym zarabia się miliony, a koszty ponoszą wszyscy mieszkańcy - pieniędzmi, a w dłuższej perspektywie również zdrowiem. Nielegalne składowanie odpadów to przestępstwo, za które grożą wysokie kary finansowe, kara pozbawienia wolności oraz obowiązek usunięcia odpadów i rekultywacji terenu.
Do walki z tym procederem, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, została powołana specjalna grupa operacyjno-procesowa, która pod nadzorem zespołu prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, działa od maja 2024 roku. W jej skład wchodzą policjanci z różnych wydziałów KWP w Katowicach oraz funkcjonariusze z Częstochowy i Opola. Grupę wspierają także Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dzięki ich zaangażowaniu i współpracy kolejne osoby odpowiedzialne za poważne przestępstwa środowiskowe trafiają przed wymiar sprawiedliwości.
(KWP w Katowicach / mw)