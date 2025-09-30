Pułtuski policjant po służbie zatrzymał złodzieja markowej odzieży o wartości 13 tys. złotych Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Podczas prywatnych zakupów nie zapomniał o swojej służbie – dzięki szybkiej reakcji policjanta Wydziału Kryminalnego z Pułtuska złodziej markowej odzieży został zatrzymany, a sklep uniknął poważnych strat finansowych.

19 września 2025 roku w jednym z centrów handlowych uwagę st. post. Piotra Cichockiego, który był w czasie wolnym od służby - zwrócił mężczyzna, który nerwowo rozglądał się po sklepie z markową odzieżą, mając przy sobie dużą torbę podróżną. Gdy złodziej próbował uciec z łupem, funkcjonariusz – mimo że był po cywilnemu i przebywał na zakupach z żoną - bez wahania ruszył w pościg.

Policjant nie tylko odzyskał torbę pełną odzieży wartą ponad 13 tysięcy złotych, ale także - dzięki determinacji - doprowadził do zatrzymania sprawcy. Uciekający mężczyzna próbował ukryć się w zalesionym terenie, jednak policjant nie spuścił go z oczu i po krótkim pościgu obezwładnił. Na miejsce wezwano patrol, który przejął zatrzymanego.

Jak ustalono, złodziej nie po raz pierwszy dopuścił się kradzieży w tym sklepie, wcześniej powodując straty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tym razem jednak jego plan zakończył się fiaskiem dzięki wzorowej postawie pułtuskiego funkcjonariusza.

Zaangażowanie policjanta spotkało się z uznaniem zarówno przełożonych, jak i właściciela sklepu. Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku otrzymał gratulacje od Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Piasecznie, a właściciel sklepu w specjalnym liście podkreślił: „Postawa policjanta była przykładem, że Policjantem się jest, a nie bywa”.

Ten przykład pokazuje, że etos służby nie kończy się wraz z godzinami pracy. Reakcja pułtuskiego policjanta to dowód na to, że odpowiedzialność, odwaga i profesjonalizm to wartości, które powinny być fundamentem policyjnej służby - i wzorem dla innych.