19 lat w ukryciu - zatrzymano groźnego przestępcę poszukiwanego za rozboje Data publikacji 30.09.2025 Po niemal dwóch dekadach ukrywania się przed organami ścigania, 60-letni mężczyzna, poszukiwany za rozboje z użyciem broni palnej, został zatrzymany przez Policję w powiecie przasnyskim. Operacja, w której uczestniczyły jednostki kontrterrorystyczne, zakończyła trwający od 2006 roku pościg.

W czwartek, 25 września br., policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, we współpracy z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu i Olsztynie, Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, zatrzymali 60-letniego mężczyznę, poszukiwanego od 19 lat.

Mężczyzna był ścigany na podstawie dwóch listów gończych poszerzonych o europejskie nakazy zatrzymania w związku z rozbojami z użyciem broni palnej, do których doszło na początku XXI wieku.

Od 2006 roku 60-latek skutecznie unikał organów ścigania, zrywając wszelkie kontakty rodzinne i towarzyskie oraz prowadząc nocny tryb życia, by zminimalizować ryzyko schwytania.

Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej policjanci namierzyli go w jednym z domów w powiecie przasnyskim. Zatrzymany trafił do aresztu, gdzie czeka na dalsze postępowanie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Radomiu / mw)