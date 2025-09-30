Szczęśliwy finał poszukiwań 83-letniej grzybiarki Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Pomyślnie zakończyły się poszukiwania 83-letniej mieszkanki powiatu ełckiego, która poszła do lasu na grzyby i zabłądziła. Kobieta została dostrzeżona przez pilota drona Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w zakrzewionym, bagnistym terenie.

W niedzielę, 28.09.2025 r., w nocy, policjanci z Ełku przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 83-latki. Kobieta w dzień wybrała się na grzyby do lasu. Gdy nie wracała, zaniepokojona rodzina przez pierwsze godziny próbowała samodzielnie odnaleźć kobietę. Jednak wszelkie działania bliskich nie przynosiły zamierzonego skutku, dlatego poprosili o pomoc policjantów.

Policjanci rozpoczynając poszukiwania zdawali sobie sprawę, że z uwagi na wiek zaginionej, jak i warunki atmosferyczne, muszą działać szybko. Każda godzina mogła decydować o życiu seniorki. Komendant ogłosił alarm dla policjantów, więc w działania zaangażowali się wszyscy policjanci w służbie i wezwani z domów. Funkcjonariuszy wspierali także policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W działania licznie zaangażowali się także: strażacy zawodowi i OSP , grupy poszukiwawcze, żołnierze WOT , leśnicy.

Przez kilkanaście godzin trwały intensywne czynności, by jak najszybciej odnaleźć kobietę. Teren poszukiwań był trudny i wymagający, bo to m.in. wielohektarowe lasy, krzaki, bagna i akweny. W działaniach wykorzystano m.in. drona Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. I to z jego pomocą udało się zlokalizować kobietę na podmokłym terenie. Wychłodzoną kobietę ewakuowali strażacy przy pomocy specjalistycznego pojazdu Sherp.

Kobieta była przytomna. Została przekazana pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego.

( KWP w Olsztynie / mw)