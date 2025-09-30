Policjanci z Kcyni zatrzymali złodziei psa Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kcyni zatrzymali 21 oraz 17-latka odpowiedzialnych za kradzież psa, która miała miejsce na początku sierpnia. Mężczyznom grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Szpic miniaturowy cały i zdrowy wrócił do swojego właściciela.

Na początku sierpnia funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kcyni zostali poinformowani, że z jednej z miejscowości na terenie gminy nieustaleni sprawcy ukradli psa. Ofiarą przestępstwa padł czworonóg, którego wartość właściciel wycenił na kilkadziesiąt tysięcy złotych, z uwagi na to, że był to pies rasowy – szpic miniaturowy, służący do celów rozpłodowych.

Kryminalni z kcyńskiego komisariatu natychmiast przystąpili do ustalania sprawców przestępstwa. Stróże prawa skrupulatnie zbierali oraz weryfikowali wszelkie informacje dotyczące tej sprawy.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie jako podejrzanych dwóch mieszkańców Bydgoszczy.

W środę (24.09) policjanci przystąpili do działania. W godzinach porannych udali się pod wcześniej ustalony adres na bydgoskich wyżynach, gdzie zastali 21-letniego mężczyznę. W mieszkaniu znajdował się również zadbany skradziony pies.

Sprawca przestępstwa został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży. Jak ustalili stróże prawa, szpic miniaturowy miał być prezentem dla partnerki.

Policjanci ustalili również, że 21-latkowi pomagał 17-letni kompan, który w chwili zatrzymania mężczyzny znajdował się w areszcie, ponieważ był wcześniej zatrzymany do innej sprawy.

Drugi z mieszkańców Bydgoszczy również usłyszał zarzut kradzieży. Pies cały i zdrowy wrócił do swojego właściciela. Zachowanie mężczyzn oceni sąd. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.