Poszukiwany czerwoną notą Interpolu w rękach policjantów Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie doprowadzili do zatrzymania mężczyzny, za którym wystawiona została czerwona nota Interpolu - międzynarodowy list gończy. 41- latek ścigany był przez władze Ukrainy za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej oraz podwójne zabójstwo. Na terenie Polski dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawę poszukiwania mężczyzny prowadzili policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Kryminalni każdego dnia zajmują się między innymi poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Cierpliwość i determinacja w prowadzonych czynnościach doprowadziła ich na trop 41- latka, obywatela Ukrainy, poszukiwanego tzw . "czerwoną notą".

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy ustalenia operacyjne pozwoliły na zatrzymanie niczego niespodziewającego się mężczyzny, na stacji PKP w Wołominie, gdy ten wychodził z pociągu. 41- latek był poszukiwany przez władze Ukrainy za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej oraz podwójne zabójstwo. Na terenie Polski dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości oraz za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z ekstradycją. Na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie, sąd aresztował mężczyznę na 7 dni.

"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

( KSP / mw)