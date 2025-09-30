Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj W miniony weekend w Łukowie odbyły się Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. W zmaganiach rywalizowało blisko 230 mundurowych z całego kraju. Reprezentacja polskiej Policji zdobyła łącznie 35 medali, tym samym obroniła tytuł najlepszej drużyny mistrzostw. Gratulujemy!!!

W dniach 26 - 28 września 2025 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w Kickboxingu. To turniej skupiający przedstawicieli różnych formacji m.in. wojska, policji, straży pożarnej, straży ochrony kolei, służby ochrony państwa itp. We współzawodnictwie brało udział 228 zawodników z 78 jednostek służb mundurowych z całego kraju, którzy rywalizowali w 3 formułach Pointfighting, Kick Light i |K1 Rules. Reprezentacja polskiej Policji na turnieju liczyła 24 funkcjonariuszy Policji z całego kraju, którzy łącznie wywalczyli 35 medali (15 złotych, 12 srebrnych i 8 brązowych). Najlepszą zawodniczką w formule pointfighting została mł.asp. Ewa Bulanda z KPP Limanowa.

Poniżej szczegółowe wyniki:

Medale złote:

kom. Marta Mysur ( KWP Łódź) pointfighting -65 kg, KickLight -65 kg, K1 Rules -65 kg ,

Joanna Pietras-Mięsak (KWP Łódź) pointfighting +65 kg, Kick Light +65 kg, podkom. Bartosz Kołecki (KWP Poznań) pointfighting +94 kg,

asp. szt. Daniel Żak (KWP Bydgoszcz) pointfighting -74 kg, Kick Light -74 kg,

Radosław Karge (KWP Poznań) Kick Light +94 kg, pointfighting +94 kg, asp. Wojciech Skrzypczyk (KWP Poznań) Kick Light -84 kg,

mł.asp. Ewa Bulanda (KWP Kraków) pointfighting -50 kg, Kick Light -50 kg, K1 Rules -50 kg,

Medale srebrne:

podkom. Bartosz Kołecki Kick Light +94 kg,

podkom. Tomasz Woliński (KWP Poznań) Kick Light +94 kg, pointfighting +94 kg,

asp. Dawid Pasternak (KWP Poznań) K1 Rules -71 kg, Kick Light -69 kg,

asp. Ewelina Woźniak (KWP Poznań) K1 Rules -60 kg, Kick Light -60 kg,

mł.asp. Michał Judt (KWP Poznań) Kick Light -89 kg,

asp. Tomasz Stankiewicz (KWP Budgoszcz) pointfighting -94 kg, Kick Light -94 kg,

mł. asp. Magdalena Józak (KWP Gorzów Wlkp.) Kick Light -50 kg,

st. sierż. Bartosz Brauer (KWP Gdańsk)+94 kg pointfighting.

Medale brązowe:

mł.asp. Damian Jóźwiak (KWP Łódź) K1 Rules -91 kg,

mł.asp. Magdalena Józak (KWP Gorzów Wlkp.) K1 Rules -50 kg,

mł.asp. Michał Judt (KWP Poznań) K1 Rules -89 kg,

mł.asp. Michał Dałek (KWP Łódź) pointfighting +94 kg,

sierż. szt . Adrian Kramarczyk (KWP Poznań) Kick Light -84 kg, pointfighting - 84 kg,

sierż. Michał Borzęcki (KWP Szczecin) pointfighting -94 kg.

Gratulujemy zawodnikom wspaniałego występu i życzymy dalszych sukcesów zarówno sportowych jak i zawodowych!

( KWP w Łodzi / mw)

