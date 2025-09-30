Udział Kierownictwa Polskiej Policji w Europejskiej Konwencji Szefów Policji (European Police Chiefs Convention – EPCC 2025). Forum współpracy w obliczu nowych zagrożeń
W dniach 23-24 września 2025 roku Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka uczestniczył w Europejskiej Konwencji Szefów Policji (European Police Chiefs Convention – EPCC) zorganizowanej w Hadze pod auspicjami Europolu oraz aktualnej, duńskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Europejska Konwencja Szefów Policji służy przede wszystkim omówieniu kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i przestępczością międzynarodową, a także zacieśnieniu międzynarodowej współpracy poprzez nawiązywanie wzajemnych, osobistych kontaktów. W tym roku Konwencja zgromadziła ponad 400 Szefów Policji i wysokich rangą przedstawicieli organów ścigania (służb policyjnych, granicznych i celnych) z 53 krajów oraz 18 organizacji międzynarodowych, co wskazuje na skalę i zasięg międzynarodowej współpracy koordynowanej i prowadzonej przez Europol.
Przewodniczącym polskiej delegacji był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, któremu towarzyszył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp. Ireneusz Sieńko oraz Zastępca Dyrektora BMWP KGP insp. Marta Łukasiewicz. W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Na miejscu delegatom wsparcia udzielało polskie Biuro Łącznikowe przy Europolu.
W tegorocznej edycji Konwencji, Europejscy Szefowie Policji mieli możliwość prowadzenia zarówno wspólnych sesji plenarnych w formie paneli, jak i spotkań dwustronnych oraz multilateralnych. Od prania brudnych pieniędzy przez kryptowaluty do rekrutacji nieletnich w Internecie: Europejscy szefowie policji zwalczają groźby karne.
Pierwszy z paneli dotyczył zjawiska „Przestępczość jako usługa” (Crime as a Service), gdzie sposób działania zorganizowanych grup przestępczych polega na świadczeniu za opłatą wyspecjalizowanych usług przestępczych przez sprawców werbowanych za pośrednictwem sieci Internet. Zakres takich „usług” obejmuje spektrum od cyber-ataków DDoS aż po czyny typowo kryminalne, np. podpalenia, pobicia. Kluczowym problemem w tym obszarze jest wykorzystywanie do popełniania przestępstw osób nieletnich, w zamian za wynagrodzenie, obietnicę poprawy statusu społecznego lub wykreowanie u nich poczucia przynależności do grupy. Prowadzona dyskusja skoncentrowała się m.in. na istnieniu poważnych barier prawnych dla skutecznego prowadzenia postępowań, takich jak zróżnicowanie wieku podlegania przez nieletnich odpowiedzialności karnej w krajach UE, ograniczony dostęp do danych z zamkniętych forów internetowych czy współpracy z państwami trzecimi (nieletni często wywodzą się ze środowisk imigranckich z tych krajów).
Kolejny panel „Podążanie za pieniędzmi” (Follow the Money), poruszył kwestie nowych elektronicznych usług finansowych, w tym krypto-aktywów, dynamicznego rozwoju technologii finansowych i zdecentralizowanych finansów (DeFi), co stwarza poważne utrudnienia dla skutecznego zwalczania działań przestępczych, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz ukrywanie majątku pochodzącego z czynów zabronionych. Zwrócono uwagę, że tempo innowacji w przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości stanowi wyzwanie dla adaptacji do nich organów ścigania, a brak w zasobach kadrowych funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w tych dziedzinach oraz rekrutacja działających na rynku ekspertów do sektora prywatnego dodatkowo osłabia możliwości operacyjne. Najważniejsze wnioski wypracowane podczas dyskusji objęły m.in. konieczność wsparcia dalszego rozwoju opracowywanych i oferowanych przez Europol uniwersalnych narzędzi do analizy i śledzenia krypto-transakcji, traktowania prania pieniędzy jako samodzielnego przestępstwa, bez konieczności dowodzenia przestępstwa źródłowego oraz umożliwienie bezpośredniej wymiany danych operacyjnych z instytucjami finansowymi w ramach UE.
Duże zainteresowanie wśród uczestników Konwencji wzbudziły organizowane w jej ramach panele dodatkowe. Polska zaproszona została do udziału w panelu dot. „Działań policyjnych w regionie wobec napaści Rosji na Ukrainę”, podczas którego w roli prelegenta wystąpił nadinsp. dr Tomasz Michułka. Dyskusja, moderowana przez Ambasadora Ukrainy w Królestwie Niderlandów, w której oprócz przedstawiciela Polski wzięli udział delegaci z Ukrainy (on-line), Czech i Litwy, dała zarówno panelistom, jak i słuchaczom unikalną okazję do przyjrzenia się naturze i przyczynom nowych, wielopłaszczyznowych zagrożeń związanych z trwającą na Ukrainie wojną, a z którymi mierzą się obecnie policje europejskie.
Nadinsp. dr Tomasz Michułka przedstawił zgromadzonym słuchaczom prezentację pt. „Zagrożenia hybrydowe i ewolucja przestępczości zorganizowanej w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę”. Prezentacja poruszyła kwestie dotyczące dokonywanych w Polsce aktów sabotażu, dezinformacji, aktów naruszania przestrzeni powietrznej przez drony oraz innych elementów walki hybrydowej mających na celu zastraszanie i polaryzację społeczeństwa. Komendant omówił też zmiany w strukturach i działaniu rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych i podjęte w związku z tym działania Policji. W prezentacji znalazły się też informacje na temat zaobserwowanych w naszym kraju trendów w zakresie przestępczości narkotykowej czy nielegalnego handlu bronią.
W trakcie EPCC 2025, Zastępca Komendanta Głównego Policji spotkał się z przedstawicielami policji portugalskiej i hiszpańskiej, gdzie głównym tematem był rozwój współpracy w zakresie zwalczania procederu przemytu narkotyków trafiających do w/w krajów przeważnie drogą morską z krajów Ameryki Południowej oraz Afryki oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy polską Policją
a służbami policyjnymi tych krajów.
Polska delegacja przeprowadziła również rozmowy z przedstawicielami Czech i Niemiec. Podczas spotkania trójstronnego omówiono sytuację uchodźców wojennych z Ukrainy w poszczególnych krajach oraz dyskutowano na temat potencjalnych skutków zakończenia konfliktu zbrojnego i związanych z tym wyzwaniach dla wszystkich organów egzekwowania prawa.
Od 2021 roku stałym elementem EPCC jest przyznawanie nagród Europolu w dziedzinie innowacyjności, czyli Europol Excellence Awards in Innovation. Celem tych nagród jest wyróżnienie najbardziej innowacyjnych inicjatyw i operacji prowadzonych przez organy ścigania. Promują one współpracę i partnerstwo w zwalczaniu przestępczości oraz stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i specjalistycznej wiedzy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine de Bolle wystosowała zaproszenie do Komendanta Głównego Policji do udziału w kapitule przyznającej te prestiżowe nagrody. Komendanta Głównego Policji reprezentował jego Zastępca, Pan nadinsp. dr Tomasz Michułka. Nagrody przyznano w następujących kategoriach:
- „Etyka, różnorodność i inkluzywność” - innowacyjna koncepcja propagująca różnorodność i integrację, aktywnie włączająca grupy społeczne, promująca równe szanse. W tej kategorii wygrał projekt przygotowany przez policję portugalską. Wykorzystuje on grę wideo RAYUELA do promowania bezpiecznego i etycznego zachowania w sieci wśród młodych ludzi. Projekt dotarł do ponad 400 szkół, pozwolił na przeszkolenie 3500 nauczycieli i zaangażował już około 10 000 młodych osób. Poprzez anonimowe zbieranie danych z gier, projekt pomaga w opracowaniu spersonalizowanych strategii prewencyjnych i polityk edukacyjnych.
- „Innowacyjna operacja” - dochodzenia obejmujące nowe lub ulepszone metody. W tej kategorii jako najlepsza wybrana została „Operacja STREAM” przeprowadzona przez policję niemiecką, która doprowadziła ostatecznie do likwidacji jednej z największych na świecie platform z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci, tj. KidFlix. W jej ramach zidentyfikowano blisko 1400 podejrzanych w ponad 30 krajach.
- „Innowacyjne rozwiązanie techniczne” - innowacyjny projekt dostarczający nowatorskie elementy oprogramowania lub sprzętu z korzyścią dla organów ścigania. Najlepszym okazało się rozwiązanie „AI4Interviews” przygotowane przez policję norweską w kooperacji z partnerami holenderskimi. Projekt ten wykorzystuje integrację kamery nagłownej z inteligentnymi narzędziami przetwarzania (AI) w celu zwiększenia wydajności i świadomości sytuacyjnej na miejscu zdarzenia oraz przyspieszenia sporządzania dokumentacji. Wstępne testy pokazują skrócenie czasu raportowania o ponad 80%, a także znaczną redukcję kosztów dla policji. Ponadto dane zebrane z miejsca zdarzenia są o wiele bardziej dokładne niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod.
EPCC 2025 zostało poprzedzone Nieformalną Kolacją Europejskich Szefów Policji, wydaną w dniu 22 września na zaproszenie Szefa Policji Królestwa Niderlandów. Te cykliczne spotkania , w których uczestniczą jedynie Komendanci Policji z państw członkowskich UE, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii oraz Sekretarz Generalny Interpolu i Dyrektor Wykonawcza Europolu, mają na celu wymianę doświadczeń, omówienie form współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanych działań na różnych poziomach. Komendanci dyskutowali na tematy związane z sytuacją kadrową w swoich formacjach. Poruszono kwestie postępujących zmian na rynku pracy z uwzględnieniem wynikających z nich różnic pokoleniowych czy kulturowych, jak również omówiono problematykę rekrutacji oraz utrzymania zasobów kadrowych.
Warto wspomnieć, że poprzednie spotkanie w podobnej formule odbyło się w dniu 29 kwietnia 2025 roku z inicjatywy Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia w Krakowie/Wieliczce
w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE. Owocem podjętych wówczas uzgodnień było jednogłośne przyjęcie i podpisanie przez uczestników Wspólnej deklaracji Europejskich Szefów Policji w sprawie przyszłego rozwoju Europolu. W dokumencie tym szefowie Policji uwypuklili znaczenie dalszego rozwoju Europolu, jako europejskiej agencji ds. wymiany informacji, analiz
i wsparcia operacyjnego.
Udział polskiej delegacji w Europejskiej Konwencji Szefów Policji oraz wkład naszego kraju w prowadzone w ramach tego forum debaty i wymianę poglądów na temat strategii działań organów ścigania Unii Europejskiej wobec stale ewoluujących zagrożeń jest wymownym odzwierciedleniem roli, jaką obecnie nasz kraj odgrywa na mapie bezpieczeństwa wewnętrznego kontynentu.
