Udział Kierownictwa Polskiej Policji w Europejskiej Konwencji Szefów Policji (European Police Chiefs Convention – EPCC 2025). Forum współpracy w obliczu nowych zagrożeń Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj W dniach 23-24 września 2025 roku Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka uczestniczył w Europejskiej Konwencji Szefów Policji (European Police Chiefs Convention – EPCC) zorganizowanej w Hadze pod auspicjami Europolu oraz aktualnej, duńskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Europejska Konwencja Szefów Policji służy przede wszystkim omówieniu kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i przestępczością międzynarodową, a także zacieśnieniu międzynarodowej współpracy poprzez nawiązywanie wzajemnych, osobistych kontaktów. W tym roku Konwencja zgromadziła ponad 400 Szefów Policji i wysokich rangą przedstawicieli organów ścigania (służb policyjnych, granicznych i celnych) z 53 krajów oraz 18 organizacji międzynarodowych, co wskazuje na skalę i zasięg międzynarodowej współpracy koordynowanej i prowadzonej przez Europol.

Przewodniczącym polskiej delegacji był Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, któremu towarzyszył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji insp . Ireneusz Sieńko oraz Zastępca Dyrektora BMWP KGP insp. Marta Łukasiewicz. W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Na miejscu delegatom wsparcia udzielało polskie Biuro Łącznikowe przy Europolu.

W tegorocznej edycji Konwencji, Europejscy Szefowie Policji mieli możliwość prowadzenia zarówno wspólnych sesji plenarnych w formie paneli, jak i spotkań dwustronnych oraz multilateralnych. Od prania brudnych pieniędzy przez kryptowaluty do rekrutacji nieletnich w Internecie: Europejscy szefowie policji zwalczają groźby karne.

Pierwszy z paneli dotyczył zjawiska „Przestępczość jako usługa” (Crime as a Service), gdzie sposób działania zorganizowanych grup przestępczych polega na świadczeniu za opłatą wyspecjalizowanych usług przestępczych przez sprawców werbowanych za pośrednictwem sieci Internet. Zakres takich „usług” obejmuje spektrum od cyber-ataków DDoS aż po czyny typowo kryminalne, np. podpalenia, pobicia. Kluczowym problemem w tym obszarze jest wykorzystywanie do popełniania przestępstw osób nieletnich, w zamian za wynagrodzenie, obietnicę poprawy statusu społecznego lub wykreowanie u nich poczucia przynależności do grupy. Prowadzona dyskusja skoncentrowała się m.in. na istnieniu poważnych barier prawnych dla skutecznego prowadzenia postępowań, takich jak zróżnicowanie wieku podlegania przez nieletnich odpowiedzialności karnej w krajach UE, ograniczony dostęp do danych z zamkniętych forów internetowych czy współpracy z państwami trzecimi (nieletni często wywodzą się ze środowisk imigranckich z tych krajów).

Kolejny panel „Podążanie za pieniędzmi” (Follow the Money), poruszył kwestie nowych elektronicznych usług finansowych, w tym krypto-aktywów, dynamicznego rozwoju technologii finansowych i zdecentralizowanych finansów (DeFi), co stwarza poważne utrudnienia dla skutecznego zwalczania działań przestępczych, takich jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu oraz ukrywanie majątku pochodzącego z czynów zabronionych. Zwrócono uwagę, że tempo innowacji w przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości stanowi wyzwanie dla adaptacji do nich organów ścigania, a brak w zasobach kadrowych funkcjonariuszy wyspecjalizowanych w tych dziedzinach oraz rekrutacja działających na rynku ekspertów do sektora prywatnego dodatkowo osłabia możliwości operacyjne. Najważniejsze wnioski wypracowane podczas dyskusji objęły m.in. konieczność wsparcia dalszego rozwoju opracowywanych i oferowanych przez Europol uniwersalnych narzędzi do analizy i śledzenia krypto-transakcji, traktowania prania pieniędzy jako samodzielnego przestępstwa, bez konieczności dowodzenia przestępstwa źródłowego oraz umożliwienie bezpośredniej wymiany danych operacyjnych z instytucjami finansowymi w ramach UE.

Duże zainteresowanie wśród uczestników Konwencji wzbudziły organizowane w jej ramach panele dodatkowe. Polska zaproszona została do udziału w panelu dot. „Działań policyjnych w regionie wobec napaści Rosji na Ukrainę”, podczas którego w roli prelegenta wystąpił nadinsp. dr Tomasz Michułka. Dyskusja, moderowana przez Ambasadora Ukrainy w Królestwie Niderlandów, w której oprócz przedstawiciela Polski wzięli udział delegaci z Ukrainy (on-line), Czech i Litwy, dała zarówno panelistom, jak i słuchaczom unikalną okazję do przyjrzenia się naturze i przyczynom nowych, wielopłaszczyznowych zagrożeń związanych z trwającą na Ukrainie wojną, a z którymi mierzą się obecnie policje europejskie.

Nadinsp. dr Tomasz Michułka przedstawił zgromadzonym słuchaczom prezentację pt. „Zagrożenia hybrydowe i ewolucja przestępczości zorganizowanej w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę”. Prezentacja poruszyła kwestie dotyczące dokonywanych w Polsce aktów sabotażu, dezinformacji, aktów naruszania przestrzeni powietrznej przez drony oraz innych elementów walki hybrydowej mających na celu zastraszanie i polaryzację społeczeństwa. Komendant omówił też zmiany w strukturach i działaniu rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych i podjęte w związku z tym działania Policji. W prezentacji znalazły się też informacje na temat zaobserwowanych w naszym kraju trendów w zakresie przestępczości narkotykowej czy nielegalnego handlu bronią.

W trakcie EPCC 2025, Zastępca Komendanta Głównego Policji spotkał się z przedstawicielami policji portugalskiej i hiszpańskiej, gdzie głównym tematem był rozwój współpracy w zakresie zwalczania procederu przemytu narkotyków trafiających do w/w krajów przeważnie drogą morską z krajów Ameryki Południowej oraz Afryki oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy polską Policją

a służbami policyjnymi tych krajów.

Polska delegacja przeprowadziła również rozmowy z przedstawicielami Czech i Niemiec. Podczas spotkania trójstronnego omówiono sytuację uchodźców wojennych z Ukrainy w poszczególnych krajach oraz dyskutowano na temat potencjalnych skutków zakończenia konfliktu zbrojnego i związanych z tym wyzwaniach dla wszystkich organów egzekwowania prawa.

Od 2021 roku stałym elementem EPCC jest przyznawanie nagród Europolu w dziedzinie innowacyjności, czyli Europol Excellence Awards in Innovation. Celem tych nagród jest wyróżnienie najbardziej innowacyjnych inicjatyw i operacji prowadzonych przez organy ścigania. Promują one współpracę i partnerstwo w zwalczaniu przestępczości oraz stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i specjalistycznej wiedzy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Dyrektor Wykonawcza Europolu Pani Catherine de Bolle wystosowała zaproszenie do Komendanta Głównego Policji do udziału w kapitule przyznającej te prestiżowe nagrody. Komendanta Głównego Policji reprezentował jego Zastępca, Pan nadinsp. dr Tomasz Michułka. Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

„Etyka, różnorodność i inkluzywność” - innowacyjna koncepcja propagująca różnorodność i integrację, aktywnie włączająca grupy społeczne, promująca równe szanse. W tej kategorii wygrał projekt przygotowany przez policję portugalską. Wykorzystuje on grę wideo RAYUELA do promowania bezpiecznego i etycznego zachowania w sieci wśród młodych ludzi. Projekt dotarł do ponad 400 szkół, pozwolił na przeszkolenie 3500 nauczycieli i zaangażował już około 10 000 młodych osób. Poprzez anonimowe zbieranie danych z gier, projekt pomaga w opracowaniu spersonalizowanych strategii prewencyjnych i polityk edukacyjnych.

„Innowacyjna operacja” - dochodzenia obejmujące nowe lub ulepszone metody. W tej kategorii jako najlepsza wybrana została „Operacja STREAM” przeprowadzona przez policję niemiecką, która doprowadziła ostatecznie do likwidacji jednej z największych na świecie platform z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci, tj. KidFlix. W jej ramach zidentyfikowano blisko 1400 podejrzanych w ponad 30 krajach.

„Innowacyjne rozwiązanie techniczne” - innowacyjny projekt dostarczający nowatorskie elementy oprogramowania lub sprzętu z korzyścią dla organów ścigania. Najlepszym okazało się rozwiązanie „AI4Interviews” przygotowane przez policję norweską w kooperacji z partnerami holenderskimi. Projekt ten wykorzystuje integrację kamery nagłownej z inteligentnymi narzędziami przetwarzania (AI) w celu zwiększenia wydajności i świadomości sytuacyjnej na miejscu zdarzenia oraz przyspieszenia sporządzania dokumentacji. Wstępne testy pokazują skrócenie czasu raportowania o ponad 80%, a także znaczną redukcję kosztów dla policji. Ponadto dane zebrane z miejsca zdarzenia są o wiele bardziej dokładne niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod.

Najbardziej innowacyjne projekty egzekwowania prawa w Europie uhonorowane nagrodą Europolu w 2025 Excellence Awards.

EPCC 2025 zostało poprzedzone Nieformalną Kolacją Europejskich Szefów Policji, wydaną w dniu 22 września na zaproszenie Szefa Policji Królestwa Niderlandów. Te cykliczne spotkania , w których uczestniczą jedynie Komendanci Policji z państw członkowskich UE, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii oraz Sekretarz Generalny Interpolu i Dyrektor Wykonawcza Europolu, mają na celu wymianę doświadczeń, omówienie form współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanych działań na różnych poziomach. Komendanci dyskutowali na tematy związane z sytuacją kadrową w swoich formacjach. Poruszono kwestie postępujących zmian na rynku pracy z uwzględnieniem wynikających z nich różnic pokoleniowych czy kulturowych, jak również omówiono problematykę rekrutacji oraz utrzymania zasobów kadrowych.

Warto wspomnieć, że poprzednie spotkanie w podobnej formule odbyło się w dniu 29 kwietnia 2025 roku z inicjatywy Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia w Krakowie/Wieliczce

w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE. Owocem podjętych wówczas uzgodnień było jednogłośne przyjęcie i podpisanie przez uczestników Wspólnej deklaracji Europejskich Szefów Policji w sprawie przyszłego rozwoju Europolu. W dokumencie tym szefowie Policji uwypuklili znaczenie dalszego rozwoju Europolu, jako europejskiej agencji ds. wymiany informacji, analiz

i wsparcia operacyjnego.

Udział polskiej delegacji w Europejskiej Konwencji Szefów Policji oraz wkład naszego kraju w prowadzone w ramach tego forum debaty i wymianę poglądów na temat strategii działań organów ścigania Unii Europejskiej wobec stale ewoluujących zagrożeń jest wymownym odzwierciedleniem roli, jaką obecnie nasz kraj odgrywa na mapie bezpieczeństwa wewnętrznego kontynentu.