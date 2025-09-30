Boso w środku nocy – seniorka zagubiona na ulicach miasta. Dzięki reakcji mieszkanki policjanci odnaleźli rodzinę kobiety Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Minionej nocy, dzięki właściwej reakcji mieszkanki Oławy, udało się uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Kobieta będąca z psami na spacerze zauważyła seniorkę, która boso, w piżamie spacerowała nocą po mieście. Seniorka była zdezorientowana – nie potrafiła powiedzieć, jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Dzięki szybkiej i empatycznej reakcji mieszkanki udało się bezpiecznie zakończyć tę sytuację. Policjanci ustalili adres zamieszkania kobiety i przekazali ją pod opiekę rodziny.

W niedziele, 28 września br. kilka minut po godz. 2. 00 do budynku Komendy Powiatowej Policji w Oławie mieszkanka miasta przyprowadziła seniorkę, która boso, w samej piżamie szła ulicą niedaleko Rynku. Jak się okazało kobieta spacerując z psami zauważyła seniorkę idącą ulicą. Z całą pewnością napotkana kobieta była ubrana nieadekwatnie do nocnych warunków - była bez butów, w samej piżamie.

Funkcjonariusze natychmiast zajęli się kobietą, która była zagubiona i nie potrafiła powiedzieć, jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Nie pamiętała również daty urodzenia lub innych pomocnych w sprawie.

Długa i empatyczna rozmowa pozwoliła mundurowym na ustalenie tożsamość seniorki.

Podczas czynności okazało się, że 89-latka wykorzystała sen opiekującego się nią syna i wyszła z mieszkania zostawiając otwarte na oścież drzwi.

Dzięki szybkiej i empatycznej reakcji mieszkanki udało się bezpiecznie zakończyć tę sytuację. Na szczęście seniorka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę rodziny.

Dziękujemy za wzorową postawę – czujność i zaangażowanie mieszkańców często mają ogromne znaczenie. Dzięki temu osoby starsze, czy zagubione mogą szybko otrzymać pomoc.

Apelujemy do rodzin i opiekunów seniorów:

pamiętajmy, że wraz z wiekiem mogą pojawiać się choroby otępienne, czy zaburzenia pamięci, które powodują, że starsze osoby nie orientują się w terenie i nie potrafią wrócić do domu;

dbajmy o to, by seniorzy mieli przy sobie dokumenty, kartki z danymi kontaktowymi lub opaski z numerem telefonu do opiekunów;

regularnie sprawdzajmy, czy nasi bliscy nie wymagają dodatkowego wsparcia i nadzoru.

Każdy z nas może spotkać na ulicy starszą osobę, która wygląda na zagubioną. W takich sytuacjach nie przechodźmy obojętnie – podejdźmy, zapytajmy, czy nie potrzebuje pomocy i w razie potrzeby wezwijmy służby.

Dzięki trosce i solidarności możemy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo naszych seniorów.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Oławie

asp. szt. Wioletta Polerowicz

tel. 605 316 497

Film Boso w środku nocy – seniorka zagubiona na ulicach miasta. Dzięki reakcji mieszkanki policjanci odnaleźli rodzinę kobiety Opis filmu: opis filmu w załączonej deskrypcji