Boso w środku nocy – seniorka zagubiona na ulicach miasta. Dzięki reakcji mieszkanki policjanci odnaleźli rodzinę kobiety
Minionej nocy, dzięki właściwej reakcji mieszkanki Oławy, udało się uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Kobieta będąca z psami na spacerze zauważyła seniorkę, która boso, w piżamie spacerowała nocą po mieście. Seniorka była zdezorientowana – nie potrafiła powiedzieć, jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Dzięki szybkiej i empatycznej reakcji mieszkanki udało się bezpiecznie zakończyć tę sytuację. Policjanci ustalili adres zamieszkania kobiety i przekazali ją pod opiekę rodziny.
W niedziele, 28 września br. kilka minut po godz. 2. 00 do budynku Komendy Powiatowej Policji w Oławie mieszkanka miasta przyprowadziła seniorkę, która boso, w samej piżamie szła ulicą niedaleko Rynku. Jak się okazało kobieta spacerując z psami zauważyła seniorkę idącą ulicą. Z całą pewnością napotkana kobieta była ubrana nieadekwatnie do nocnych warunków - była bez butów, w samej piżamie.
Funkcjonariusze natychmiast zajęli się kobietą, która była zagubiona i nie potrafiła powiedzieć, jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Nie pamiętała również daty urodzenia lub innych pomocnych w sprawie.
Długa i empatyczna rozmowa pozwoliła mundurowym na ustalenie tożsamość seniorki.
Podczas czynności okazało się, że 89-latka wykorzystała sen opiekującego się nią syna i wyszła z mieszkania zostawiając otwarte na oścież drzwi.
Dzięki szybkiej i empatycznej reakcji mieszkanki udało się bezpiecznie zakończyć tę sytuację. Na szczęście seniorka cała i zdrowa została przekazana pod opiekę rodziny.
Dziękujemy za wzorową postawę – czujność i zaangażowanie mieszkańców często mają ogromne znaczenie. Dzięki temu osoby starsze, czy zagubione mogą szybko otrzymać pomoc.
Apelujemy do rodzin i opiekunów seniorów:
- pamiętajmy, że wraz z wiekiem mogą pojawiać się choroby otępienne, czy zaburzenia pamięci, które powodują, że starsze osoby nie orientują się w terenie i nie potrafią wrócić do domu;
- dbajmy o to, by seniorzy mieli przy sobie dokumenty, kartki z danymi kontaktowymi lub opaski z numerem telefonu do opiekunów;
- regularnie sprawdzajmy, czy nasi bliscy nie wymagają dodatkowego wsparcia i nadzoru.
Każdy z nas może spotkać na ulicy starszą osobę, która wygląda na zagubioną. W takich sytuacjach nie przechodźmy obojętnie – podejdźmy, zapytajmy, czy nie potrzebuje pomocy i w razie potrzeby wezwijmy służby.
Dzięki trosce i solidarności możemy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo naszych seniorów.
st. asp. Łukasz Porębski
Źródło: KPP w Oławie
asp. szt. Wioletta Polerowicz
tel. 605 316 497
