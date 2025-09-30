„Zasłużony honorowy dawca krwi” - wschowski policjant pomaganie ma „we krwi” Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj Aspirant Łukasz Pieprzyk z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie od wielu lat regularnie dzieli się tym co najcenniejsze – własną krwią. Dzięki swojej postawie i systematycznemu oddawaniu brunatnego płynu uratował już życie i zdrowie wielu osób.

Za ogromne zaangażowanie i oddanie innym, aspirant Łukasz Pieprzyk został wyróżniony Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi. To wyjątkowe odznaczenie przysługuje osobom, które oddały co najmniej 18 litrów krwi lub jej składników. Nadawane jest honorowym dawcom krwi w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaczony funkcjonariusz szczerze zachęca innych do czynienia tego samego. Policjant podkreśla, że traktuje to jako swój obowiązek wobec innych i zachęca wszystkich, którzy mogą, by również włączyli się w honorowe krwiodawstwo. Jego przykład pokazuje, że pomaganie nie wymaga wielkich czynów – wystarczy regularnie dzielić się tym, co każdy z nas ma w sobie, by dać innym szansę na zdrowie i życie.

O tym, jak dużą rolę odgrywa krew w życiu każdego z nas, wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż jej brakuje. Dlatego policjanci chętnie włączają się w akcje promujące oddawanie krwi i sami są jej honorowymi dawcami.