Siła i równowaga. Męskość, zdrowie i stres w codziennej służbie i pracy Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj W roku stulecia kobiet w Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim odbywają się przedsięwzięcia edukacyjne i profilaktyczne, które wpisują się w ideę budowania równości płci i troski o zdrowie funkcjonariuszy oraz pracowników Policji. W marcu 2025 r. podinsp. Dorota Rak - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka oraz asp. szt. Małgorzata Konopko specjalista Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie, zorganizowały szkolenie „Kobiecość bez pauzy” poświęcone zdrowiu kobiet. Dla zachowania równowagi i kompleksowego podejścia do profilaktyki ww. policjantki przygotowały wydarzenie skierowane również do mężczyzn.

W poniedziałek (29.09.2025 r.) w Przystań Hotel & Restaurant w Olsztynie odbyło się szkolenie „Siła i równowaga. Męskość, zdrowie i stres w codziennej służbie i pracy”. Szkolenie rozpoczął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jarosław Brzozowski, który podkreślił, jak wielką rolę w codziennej służbie odgrywa zdrowie fizyczne i psychiczne oraz jak ważne jest, by policjanci i pracownicy dbali o równowagę między pracą a życiem osobistym. Jego wystąpienie nadało wydarzeniu uroczysty charakter i zwróciło uwagę na priorytet, jakim dla Policji jest profilaktyka zdrowotna i dobrostan funkcjonariuszy i pracowników Policji. Szkolenie wypełniły prelekcje ekspertów z różnych dziedzin: podinsp. Dorota Rak przedstawiła wykład „Męskość w równowadze: równość płci i harmonia między służbą/pracą a życiem osobistym”, asp. szt. Małgorzata Konopko omówiła temat „Męski, czyli jaki? O dążeniu do bycia sobą jako mężczyzna”, dr hab. n. med. Janusz Kocik Dyrektor Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie mówił m.in. o chorobach cywilizacyjnych w wykładzie „Styl życia mężczyzn - funkcjonariuszy”, Pani Jadwiga Ślusarska-Kopala - konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej ww. szpitala przedstawiła zagadnienia dotyczące mikrobiomu i mózgu, Pani Aleksandra Kuczko z Narodowego Funduszu Zdrowia omówiła temat „Zdrowie mężczyzny”, dr hab. Michał Boraczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawił wpływ diety na stężenie testosteronu u mężczyzn, a dr hab. n. med. Roman Sosnowski lekarz kierujący kliniką urologii i onkologii urologicznej szpitala MSWiA mówił o roli profilaktyki urologicznej w długim życiu i dobrej formie. Program szkolenia uzupełniały przerwy kawowe i wspólny obiad, które sprzyjały rozmowom i wymianie doświadczeń. W trakcie szkolenia uczestnicy mogli także skorzystać ze specjalnych stoisk: edukacyjnego NFZ z fantomami piersi i jąder do nauki samobadania oraz diagnostycznego prowadzonego przez dietetyk Annę Mularczyk, umożliwiającego sprawdzenie składu ciała.

Współorganizatorami szkolenia byli: Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Olsztynie, Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Olsztynie oraz Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy KWP w Olsztynie.

Celem spotkania było budowanie postaw równościowych i eliminowanie stereotypów płciowych, zwiększenie wiedzy na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, rozwój umiejętności zarządzania stresem oraz podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej: urologicznej, onkologicznej, dietetycznej i epidemiologicznej.

Uczestnicy podkreślali wagę wydarzenia, wskazując, że szkolenie było potrzebne, inspirujące i powinno być kontynuowane. Wiele pytań, dyskusji i praktycznych wskazówek dowodziło, że temat zdrowia mężczyzn w Policji jest nie tylko aktualny, ale wręcz konieczny. Dzięki temu szkoleniu kobiety w Policji po raz kolejny pokazały, że równość i troska o wszystkich funkcjonariuszy i pracowników to fundament nowoczesnej służby - nie tylko wsparcie dla kobiet, ale również docenienie potrzeb mężczyzn.

