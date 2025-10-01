CBŚP zlikwidowało laboratorium narkotykowe. Zabezpieczono narkotyki warte 6 mln PLN Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali laboratorium narkotykowe działające na terenie województwa śląskiego. W trakcie szeroko zakrojonych działań zabezpieczono ponad 160 kg różnego rodzaju narkotyków o czarnorynkowej wartości około 6 milionów złotych.

Na jednej z posesji w województwie śląskim policjanci ujawnili nielegalne laboratorium służące do produkcji substancji psychoaktywnych. W trakcie oględzin zabezpieczono urządzenia i przedmioty wykorzystywane do wytwarzania narkotyków oraz pozostałości krystalicznej substancji. Badania przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji potwierdziły, że była to α-PVP – silnie działający narkotyk syntetyczny.

Na tym działania policjantów się nie zakończyły. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili kolejne przeszukania w miejscach, które wg informacji posiadanych przez funkcjonariuszy powiązane są z członkami zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami. W jednym z wynajmowanych magazynów ujawnili ogromne ilości środków odurzających: ponad 105 kg marihuany, 53 kg metamfetaminy, 3 kg kokainy oraz 10 litrów metamfetaminy w formie płynnej.

W związku ze sprawą zatrzymano 47-letniego mężczyznę – właściciela magazynu, w którym znajdowały się narkotyki. Został on doprowadzony do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.