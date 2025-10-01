Przeciwdziałanie cyberzagrożeniom tematem szkolenia dla policjantów Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną oraz zadaniami komórek ds. nieletnich i patologii garnizonu podkarpackiego, poszerzali swoją wiedzę podczas szkolenia, którego głównym tematem było przeciwdziałanie cyberzagrożeniom. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Wydziałem Prewencji Komedy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Z uwagi na złożoność problematyki związanej z cyberzagrożeniami oraz potrzebę ciągłości doskonalenia wiedzy w tym zakresie, niezwykle ważne jest to, aby dbać o właściwy poziom przygotowania zawodowego policjantów. Sprawdzonym rozwiązaniem jest cykliczna organizacja warsztatów szkoleniowych, które są istotnym elementem uzupełniającym doskonalenie zawodowe i podnoszącym kompetencje.

Jedno z takich szkoleń, skierowane do policjantów realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej oraz komórek ds. nieletnich i patologii odbyło się wczoraj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przedsięwzięcie ukierunkowane było na budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w celu skutecznej ochrony małoletnich przed cyberzagrozeniami. Spotkanie w imieniu Naczelnika Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości otworzyła kom. Anna Dryniak, Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego. Następnie głos zabrała mł. insp. Marta Tabasz-Rygiel, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. W swoich wystąpieniach Panie Naczelnik podkreślały potrzebę ciągłego doskonalenia, poszerzania wiedzy w zakresie cyberbezpieczenstwa oraz profilaktyki zagrożeń w sieci.

W pierwszej kolejności głos zabrali funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Podkom. Piotr Marek, Naczelnik Wydziału Informatyki Śledczej przedstawił zagadnienia związane z pozyskiwaniem informacji o aktualnych zagrożeniach w sieci. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wraz z intensywnym rozwojem technologii i postępującej cyfryzacji naszego życia wiedza policjantów w tym zakresie jest niezbędnym elementem przy dostosowywaniu działań prewencyjnych i profilaktycznych. Następnie podkom. Karolina Dykas i asp. Anna Wójcik wskazały na kierunkową profilaktykę związaną z cyberbezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Celem wystąpienia było ujednolicenie przekazu profilaktycznego dostosowanego do różnych grup wiekowych. Jednym z istotniejszych zagadnień wskazanych podczas szkolenia były rozwiązania prawne obejmujące ochronę osób małoletnich przed krzywdzeniem, na które wskazał podkom. Kamil Boroszko, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego.



W dalszej głos zabrali funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie koordynujący zagadnienia z zakresu profilaktyki społecznej oraz zadania komórek ds. nieletnich i patologii na terenie województwa podkarpackiego. Nadkom. Monika Hędrzak omówiła postępowanie w sprawach nieletnich w kontekście zadań realizowanych przez Policję oraz działania podejmowane na rzecz małoletnich. Z kolei podkom. Jerzy Ossoliński przedstawił działania profilaktyczne podejmowane na rzecz przeciwdziałania cyberzagrożeniom w kontekście realizacji programu Cyberbezpieczni.

Psychologiczne ujęcie nieletniego sprawcy czynu karalnego i zagrożonego demoralizacją omówiła psycholog mgr. Dominika Konkol, podkreślając jednocześnie, jak ważne są kompleksowe i interdyscyplinarne działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Podczas szkolenia, dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, możliwe było nie tylko poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników przedsięwzięcia, ale również wymiana doświadczeń i opinii, co pozwoliło na szersze spojrzenie na przedstawioną problematykę.