45-latka zgubiła się w lesie - pomogli policjanci Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Grzybobranie jest wspaniałym pomysłem na spędzenie czasu na łonie natury, ale i w tej sytuacji nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie. Wybierając się na grzyby musimy zachować szczególną ostrożność. Dzięki szybkiej reakcji oraz doskonałej znajomości terenu, policjanci z Komisariatu Policji w Dubiecku, odnaleźli kobietę, która zgubiła się w lesie. 45-latka nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej do samochodu i kiedy sytuacja zrobiła się poważna, zadzwoniła po pomoc pod numer alarmowy 112.

W piątek, 26.09.2025 r., po godz.17.00, do przemyskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w lesie, w miejscowości Nienadowa, zgubiła się kobieta. Podczas spaceru, odłączyła się od męża, straciła orientację i nie potrafiła odnaleźć drogi powrotnej do samochodu.

Natychmiast we wskazany rejon skierowani zostali policjanci z Komisariatu Policji w Dubiecku. Dzięki doskonałej znajomości terenu, bardzo szybko odnaleźli zarówno kobietę jak i jej męża. Małżeństwo bezpiecznie wyszło z lasu. Żadne z nich nie potrzebowało pomocy medycznej.

Aby uniknąć sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie, przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:

Starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu;

Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym;

Kiedy rezygnujemy z grzybobrania, poinformujmy o tym osoby, z którymi jesteśmy, jak i kogoś z bliskich;

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy;

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy. Pomoże również odczytać naszą lokalizację oraz możemy skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje naszą lokalizację rodzinie, jak również wzywanym służbom ratunkowym;

Pamiętajmy, że elementy odblaskowe czy jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej;

Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów, stacji czy przystanków kolejowych;

Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie;

Zachowajmy środki ostrożności - ostrożnie z ogniem;

Udając się do lasu dokładnie zabezpieczmy pojazd, pozamykajmy drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla złodziei;

Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów (sprzętu do nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, dokumentów);

Nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia;

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;

Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia;

Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu;

Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to co ze sobą przynieśliśmy;

Gdy znajdziemy niewybuch, niewypał z czasów wojny bądź inne przedmioty, nigdy ich nie dotykajmy, tylko niezwłocznie powiadommy Policję;

Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmujmy policjantów;

Jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję, starajmy się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie;

Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie powiadommy Policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

Dzięki tym wskazówkom możemy uniknąć wielu zagrożeń czyhających w lesie i bez zakłóceń korzystać z uroków przyrody.