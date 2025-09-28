Podium olsztyńskiego policjanta w Pucharze Europy XPC w Martwym Ciągu Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Wielu policjantów poświęca dużo uwagi odpowiedniemu przygotowaniu fizycznemu i pozostawaniu w dobrej formie. Niektórzy idą poziom wyżej i ze swoją formą rywalizują z zawodowcami. Tak jak policjant OPP w Olsztynie mł. asp. Przemysław Kawczyński, który wystartował w zawodach – "Puchar Europy XPC w Martwym Ciągu Siedlce 2025" i wywalczył miejsce na podium.

W niedzielę (28.09.2025) mł. asp. Przemysław Kawczyński z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie brał udział w zawodach – „Puchar Europy XPC w Martwym Ciągu Siedlce 2025”. Nie tylko uczestniczył w zawodach, ale wywalczył miejsce na podium.

Policjant jechał na zawody pełen optymizmu. Jak sam wskazał:

Spontaniczne zawody i spontaniczny cel na ten start. A celem było ważyć mniej niż 88 kg, w pierwszym podejściu, zaliczyć swój pewny ciężar 260 kg oraz osiągnąć limit 170 pkt Dots a tym samym zapewnić sobie Kartę Pro Deadlift. Karta ta upoważnia do startu na zawodach Pro w martwym ciągu które odbędą się w marcu 2026 roku. Podczas tych zawodów wystartują jedni z najlepszych Deadlifterow w Polsce i na Świecie.

Olsztyński funkcjonariusz zaprezentował znakomitą formę, zaliczając imponujące podejścia w martwym ciągu – 260 kg oraz 275 kg. W trzeciej próbie podjął ambitną próbę pobicia swojego rekordu życiowego, podejmując się podniesienia 285 kg i był bardzo bliski sukcesu.

Zawody traktowałem typowo treningowo jako sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w Trójboju Siłowym federacji WPC, które już za nieco ponad dwa tygodnie odbędą się we Wrocławiu. Na te zawody jechałem z chłodną głową i pewny swego. Nie było tu wielkiej kalkulacji i walki o miejsca. Widziałem, że jak zrobię to co zaplanowałem zdobędę kartę Pro.

Mł. asp. Przemysław Kawczyński zajął 2 miejsce na Pucharze Europy w kategorii do 90 kilogramów oraz zdobył prestiżową kartę „Pro Deadlift”.

Podsumowując swój występ powiedział:

Mimo niezaliczonego ostatniego podejścia, 285 kg nigdy wcześniej nie było tak lekkie i tak bliskie zaliczenia. To dobry prognostyk przed kolejnymi startami – wierzę, że już wkrótce stanie się rzeczywistością. Pragnę podziękować dowództwu Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz NSZZP w Olsztynie za wspieranie mnie w dążeniu do moich celów.

