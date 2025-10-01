Pomoc funkcjonariuszy z komisariatu w Koprzywnicy doceniona przez turystę z Austrii Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj 17 września br., około godziny 10.00 na parkingu przed Komisariatem Policji w Koprzywnicy doszło do nietypowej sytuacji. Obywatel Austrii wraz z dwoma pasażerami nie mógł kontynuować podróży, bowiem samochód, którym się poruszali, odmówił posłuszeństwa.

Funkcjonariusze z miejscowego komisariatu podjęli próbę usunięcia usterki, jednak ze względu na jej poważny charakter nie było to możliwe. Jednakże nie pozostawili turysty bez pomocy. Wezwali na miejsce mechanika, który błyskawicznie zdiagnozował usterkę i usunął ją, dzięki czemu podróżni mogli bezpiecznie ruszyć w dalszą drogę.

Wczoraj do Komisariatu Policji w Koprzywnicy wpłynął list od turysty - obywatela Austrii. Podróżnik wyraził w nim swoją wdzięczność za okazane wsparcie, podkreślając życzliwość i zaangażowanie funkcjonariuszy.

Postawa policjantów udowadnia, że codzienna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, lecz także gotowość niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.