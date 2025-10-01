Szkolny włamywacz z Ursynowa zatrzymany po pościgu Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali 24-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i zniszczeń mienia na terenie dzielnicy, w tym również włamania do szkoły podstawowej. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu i błyskawicznej reakcji policjantów, już po kilku godzinach sprawca trafił do policyjnej celi. Usłyszał osiem zarzutów. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

W ubiegły piątek policjanci z Ursynowa otrzymali zgłoszenie o włamaniu do szkoły. Sprawca wybił szyby w drzwiach wejściowych, wszedł do budynku, a następnie przemierzając szkolne korytarze dokonał serii zniszczeń oraz kradzieży, między innymi z toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyrwał i zabrał specjalistyczne ramię asekuracyjne. Włamał się również do automatu z napojami i produktami spożywczymi, powodując znaczne straty.

Podczas zdarzenia mężczyzna pozostawił w budynku szkoły telefon komórkowy, który, jak się później okazało, stał się kluczowym tropem. Policjanci ustalili właściciela telefonu i rozpoczęli jego poszukiwania.

Chwilę później funkcjonariusze kryminalni oraz dochodzeniowo - śledczy wspierani przez patrole prewencji zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy, który… wrócił w okolice szkoły, prawdopodobnie po porzucony wcześniej telefon. Na widok policjantów próbował uciec. Policjanci natychmiast podjęli pościg pieszy. Mężczyzna przeskakiwał ogrodzenia i biegł przez tereny szkolne oraz osiedlowe. Dzięki dynamicznym działaniom funkcjonariuszy ucieczka nie trwała długo.

W czasie działań policjantów, do Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zgłaszały się osoby, które powiadomiły o serii uszkodzeń pojazdów zaparkowanych w pobliskim rejonie szkoły. Śledczy ustalili, że tej samej nocy zatrzymany mężczyzna miał dokonać kilku innych przestępstw. Uszkodził i okradł zaparkowane samochody - wybijał szyby, niszczył zamki, wyrywał elementy wyposażenia oraz przywłaszczył rower o wartości 10 000 zł.

Łączne straty spowodowane jego działaniami sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zatrzymany kolejnego dnia usłyszał osiem zarzutów w tym kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia. Na wniosek śledczych prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

( KSP / kc)