Bankowcy dla CyberEdukacji: przejęcie konta w social mediach - uważaj na oszustów w sieci!
Media społecznościowe to skarbnica danych, która przyciąga cyberprzestępców. Coraz częściej wykorzystują je do przejmowania kont w social mediach, a następnie wyłudzania pieniędzy poprzez tzw. oszustwo na szybki przelew. Obejrzyj filmik z udziałem Olgi Bołądź i dowiedz się, jak chronić się przed cyberprzestępcami.
Jak działa oszustwo na szybki przelew i przejmowanie kont?
Cyberoszuści przejmują konta w mediach społecznościowych, aby zdobyć dane ofiary i jej znajomych. Najczęściej:
- publikują fałszywe linki lub treści,
- podszywają się pod właściciela konta i wysyłają prośby o pilną pożyczkę,
- wyłudzają kody autoryzacyjne do szybkich przelewów, obiecując szybki zwrot pieniędzy.
Scenariusz bywa podobny: ofiara klika w sensacyjny link, po czym zostaje poproszona o ponowne zalogowanie się do serwisu. W rzeczywistości trafia na fałszywą stronę logowania, a jej dane trafiają w ręce oszustów.
Olga Bołądź ostrzega: „Chroń swoje dane przed tymi, którzy krzyczą Caps Lockiem”
- Dostałam wiadomość niby od koleżanki - prośba o kod autoryzacyjny, bo miała wypadek i pilnie potrzebuje lawety. Zadzwoniłam, a ona cała i zdrowa, tylko z kontem przejętym przez oszustów. Zalogowała się na fałszywej stronie i straciła dostęp. Kilku jej znajomych zdążyło już wysłać kody. Pamiętajcie - emocje wyłączają rozsądek. Dlatego chrońcie swoje dane, zwłaszcza przed takimi, którzy krzyczą do was Caps Lockiem” - mówi Olga Bołądź, ambasadorka kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.
Obejrzyj film edukacyjny i dowiedz się, jak nie dać się nabrać oszustom:
Jak chronić się przed oszustwem na szybki przelew?
Związek Banków Polskich, Policja, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wraz z bankami apelują:
- Chroń swoje konta społecznościowe - stosuj silne hasła i uwierzytelnianie dwuskładnikowe,
- Nigdy nie podawaj kodu do szybkiego przelewu nikomu przez komunikator – nawet „znajomemu”,
- Weryfikuj prośby o pożyczkę - zadzwoń i zapytaj, zanim wyślesz pieniądze,
- Zgłaszaj podejrzane wiadomości i przejęte konta do administratora platformy.
O kampanii
Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Policji, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.