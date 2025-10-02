Bankowcy dla CyberEdukacji: przejęcie konta w social mediach - uważaj na oszustów w sieci! Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Media społecznościowe to skarbnica danych, która przyciąga cyberprzestępców. Coraz częściej wykorzystują je do przejmowania kont w social mediach, a następnie wyłudzania pieniędzy poprzez tzw. oszustwo na szybki przelew. Obejrzyj filmik z udziałem Olgi Bołądź i dowiedz się, jak chronić się przed cyberprzestępcami.

Jak działa oszustwo na szybki przelew i przejmowanie kont?

Cyberoszuści przejmują konta w mediach społecznościowych, aby zdobyć dane ofiary i jej znajomych. Najczęściej:

publikują fałszywe linki lub treści,

podszywają się pod właściciela konta i wysyłają prośby o pilną pożyczkę,

wyłudzają kody autoryzacyjne do szybkich przelewów, obiecując szybki zwrot pieniędzy.

Scenariusz bywa podobny: ofiara klika w sensacyjny link, po czym zostaje poproszona o ponowne zalogowanie się do serwisu. W rzeczywistości trafia na fałszywą stronę logowania, a jej dane trafiają w ręce oszustów.

Olga Bołądź ostrzega: „Chroń swoje dane przed tymi, którzy krzyczą Caps Lockiem”

- Dostałam wiadomość niby od koleżanki - prośba o kod autoryzacyjny, bo miała wypadek i pilnie potrzebuje lawety. Zadzwoniłam, a ona cała i zdrowa, tylko z kontem przejętym przez oszustów. Zalogowała się na fałszywej stronie i straciła dostęp. Kilku jej znajomych zdążyło już wysłać kody. Pamiętajcie - emocje wyłączają rozsądek. Dlatego chrońcie swoje dane, zwłaszcza przed takimi, którzy krzyczą do was Caps Lockiem” - mówi Olga Bołądź, ambasadorka kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Obejrzyj film edukacyjny i dowiedz się, jak nie dać się nabrać oszustom:

Jak chronić się przed oszustwem na szybki przelew?

Związek Banków Polskich, Policja, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wraz z bankami apelują:

Chroń swoje konta społecznościowe - stosuj silne hasła i uwierzytelnianie dwuskładnikowe,

Nigdy nie podawaj kodu do szybkiego przelewu nikomu przez komunikator – nawet „znajomemu”,

Weryfikuj prośby o pożyczkę - zadzwoń i zapytaj, zanim wyślesz pieniądze,

Zgłaszaj podejrzane wiadomości i przejęte konta do administratora platformy.

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Policji, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.