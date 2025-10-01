Próbował uniknąć kontroli drogowej i chciał potrącić policjanta. Został zatrzymany Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z pruszczańskiej drogówki wspólnie z kryminalnymi zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym i próbował uniknąć kontroli drogowej, niemalże potrącając przy tym funkcjonariusza. Mieszkaniec Gdańska usłyszał już zarzuty odpowiadające kwalifikacjom prawnym swoich czynów. Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi do 10 lat, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 28 września, mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim kontrolowali prędkość kierujących na terenie miejsc. Rokitnica (gmina Pruszcz Gdański).

Około godziny 12:00 funkcjonariusze zmierzyli prędkość osobowej skody, której kierujący wykonał manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Miernik zarejestrował 73 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. W tym momencie skoda wyprzedziła kolejne auto. Policjant ponownie zmierzył prędkość. Tym razem pojazd poruszał się z prędkością 94 km/h. Funkcjonariusz wyszedł na pas ruchu i za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów podał wyraźny sygnał kierującemu skodą. Mężczyzna zignorował polecenie policjanta i przyspieszył. Skoda jechała wprost na mundurowego, który natychmiast odskoczył, żeby uniknąć zderzenia.

Funkcjonariusze, którzy pełnili służbę na motocyklach, ruszyli w pościg, używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Kierujący skodą nadal nie zatrzymywał auta. Po kilkuset metrach stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pole, uszkadzając jeszcze dwie skrzynki elektryczne. Mężczyzna następnie zaczął uciekać pieszo.

Na miejsce przyjechali też policjanci z wydziału kryminalnego. Wspólne działania funkcjonariuszy już po niecałych 2 godzinach doprowadziły do zatrzymania kierującego skodą na terenie miejscowości Rokitnica. 28-letni mieszkaniec Gdańska został przewieziony do policyjnego aresztu.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów niezatrzymania do kontroli i czynnej napaści na funkcjonariusza przy użyciu pojazdu. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy - dozór policji.

Oczywiście policjanci przedstawili 28-latkowi także zarzuty w zakresie popełnionych wykroczeń w ruchu drogowym. Mężczyzna odpowie przed sądem m.in. za kierowanie bez uprawnień, wyprzedzanie na skrzyżowaniu i przekroczenia prędkości.

Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi do 10 lat, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat pozbawienia wolności.