Z nożem w ręku ruszył na policjantów Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z białostockiej patrolówki zatrzymali 38-latka, który uciekał przed funkcjonariuszami, a później wymachiwał ostrym narzędziem w ich kierunku. Dzięki zdecydowanej reakcji mundurowych został szybko obezwładniony i przekazany pod opiekę medyków.

Do zdarzenia doszło na jednym z osiedli w Białymstoku. Dyżurny miejskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że przy jednym z bloków na osiedlu stoi mężczyzna z nożem, który sprawia wrażenie, jakby na kogoś czekał. Do tej niebezpiecznej interwencji natychmiast udał się patrol we wskazane miejsce. Tam mundurowi zauważyli siedzącego na schodach mężczyznę. Gdy tylko zobaczył policjantów, wstał i zaczął uciekać. Następnie wyciągnął nóż i zaczął wymachiwać nim w kierunku funkcjonariuszy. Napastnik był pobudzony i agresywny, nie reagował na polecenia, jednak policjanci szybko go obezwładnili i zatrzymali. 38-latek został przekazany załodze karetki pogotowia, która przewiozła go do szpitala.

Policjanci ustalają teraz zakres jego odpowiedzialności.