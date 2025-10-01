Odpowie za zabójstwo dwóch kobiet Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 3 osoby w sprawie zabójstwa do którego doszło 28 września 2025 roku na ulicy Łanowej w Łodzi. 35-letni mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa.

W niedzielę, 28 września 2025 roku, przed godziną 12:00 łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ulicy Łanowej w Łodzi. Na miejscu zdarzenia ujawniono ciała dwóch kobiet w wieku 90 i 62 lata. Akcję ratunkową przed przybyciem policjantów rozpoczęli strażacy, którzy z uwagi na zamknięte drzwi dostali się do wnętrza mieszkania przez okno. Funkcjonariusze wynieśli z jego wnętrza seniorkę, której mimo podjętej próby reanimacyjnej nie udało się uratować. W drugim pomieszczeniu znaleziona została młodsza z kobiet, która jak się później okazało posiadała na ciele rany kłute.

Gdy tylko policjanci potwierdzili, że za sprawą pożaru kryje się coś więcej, kryminalni z bałuckiego komisariatu, Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi podjęli natychmiastowe działania. Dzięki żmudnej i skrupulatnej analizie zgromadzonych materiałów oraz zabezpieczonym dowodom, stróże prawa ustalili personalia osób mogących mieć związek z tym zabójstwem.

W związku z tą sprawą zatrzymano 3 osoby, w tym jedną kobietę. Jeden z mężczyzn tj. 35-latek usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty.