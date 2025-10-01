Potrącił ciężarną na przejściu dla pieszych - Aktualności - Policja.pl

Potrącił ciężarną na przejściu dla pieszych

Data publikacji 01.10.2025
Namysłowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło dziś przed południem w centrum miasta. Na oznakowanym przejściu dla pieszych, samochód dostawczy potrącił pieszą będącą w piątym miesiącu ciąży. Kobieta została zabrana do szpitala na szczegółowe badania. Kierujący w chwili zdarzenia był trzeźwy. Policjanci zabezpieczyli pojazd i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Dziś przed godziną 12.00 w strefie zamieszkania na rynku w Namysłowie doszło do potrącenia kobiety na oznakowanym przejściu dla pieszych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierującego samochodem dostawczym, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się już na przejściu i doprowadził do jej potrącenia. Na miejsce natychmiast wysłano patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, a także funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z Namysłowa.

Jak ustalili mundurowi, 63-letni kierujący toyotą oraz 30-letnia piesza byli trzeźwi. Poszkodowana kobieta, która znajduje się w piątym miesiącu ciąży, została przewieziona do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zabezpieczyli pojazd i prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

(KWP w Opolu / kc)

