Policjant poza służbą udzielił pomocy poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym

Sierżant sztabowy Marcin Maliński z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście będąc w czasie wolnym od służby wykazał się czujnością i profesjonalizmem. Zapewnił pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 10 w Sadkach.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę (28.09.2025) na drodze krajowej nr 10. Dzielnicowy z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście – sierżant sztabowy Marcin Maliński, będąc w czasie wolnym od służby, podróżował tą trasą, kiedy na wysokości miejscowości Sadki zauważył przed sobą dwa auta stojące na poboczu z włączonymi światłami awaryjnymi. Okazało się, że doszło do zdarzenia drogowego. Funkcjonariusz zatrzymał swój pojazd w bezpiecznym miejscu i natychmiast ruszył, aby udzielić pomocy poszkodowanym.

W rozmowie z jednym z uczestników zdarzenia upewnił się, że nie potrzebował pomocy medycznej. Podszedł do drugiego pojazdu, w którym został uwięziony kierowca uskarżający się na ból w klatce piersiowej i w nodze. Policjant niezwłocznie przeprowadził czynności ratownicze, jednocześnie dzwoniąc pod numer 112, aby powiadomić służby ratunkowe.

Do czasu przybycia służb monitorował stan poszkodowanego, a także udzielał mu wsparcia psychicznego, dbając jednocześnie o jego bezpieczeństwo.

Postawa sierżanta sztabowego Marcina Malińskiego jest przykładem na to, że służba i pomoc drugiemu człowiekowi nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Dzięki jego szybkiej reakcji i profesjonalnym działaniom poszkodowany otrzymał cenną pomoc do czasu przyjazdu służb ratunkowych.