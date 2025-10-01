Policjant po służbie udzielił pomocy kobiecie Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach, będąc po służbie, pomógł kobiecie, która nagle straciła przytomność i upadła na chodnik. Funkcjonariusz natychmiast zareagował, udzielił jej pierwszej pomocy i wezwał służby ratunkowe.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 30 września, około godziny 15:10 na alei Niepodległości w Tychach. Policjant, jadąc swoim samochodem, zauważył kobietę idącą chodnikiem, której zachowanie wzbudziło jego niepokój. Zatrzymał samochód i podszedł, aby sprawdzić, co się dzieje. Kobieta przyznała, że źle się czuje, ale odmówiła pomocy. Chwilę później zasłabła i upadła na chodnik.

Policjant niezwłocznie udzielił jej pierwszej pomocy, sprawdził funkcje życiowe, ułożył w pozycji bezpiecznej i monitorował jej stan do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu funkcjonariusza kobieta odzyskała przytomność i została przekazana pod opiekę medyków.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie lub zdrowie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Gdy widzimy sytuację, w której ktoś potrzebuje pomocy lub zagraża mu jakieś niebezpieczeństwo, nie wahajmy się i dzwońmy na numer 112 w celu powiadomienia odpowiednich służb.