Akt oskarżenia w sprawie makabrycznej zbrodni w Słupsku - finał śledztwa dzięki pracy pomorskich policjantów i prokuratorów z Gdańska Data publikacji 02.10.2025 Dzięki wielomiesięcznej, żmudnej pracy policjantów z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i determinacji kryminalnych ze Słupska, przy ścisłej współpracy z prokuratorami, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o zabójstwo, znieważenie zwłok i utrudnianie śledztwa. Policjanci i prokuratorzy krok po kroku odtwarzali przebieg dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w grudniu 2023 roku w jednym z mieszkań w Słupsku.

Brutalne zabójstwo – początek śledztwa

10 lipca 2024 roku słupscy policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań w mieście. Tam w wannie ujawniono ciało 60-letniego mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu, pozbawione narządów wewnętrznych. Od pierwszych chwil śledztwo zostało potraktowane priorytetowo, a w sprawę zaangażowani zostali funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy stałej współpracy z prokuratorami Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Intensywna praca śledczych i prokuratorów

Kryminalni i śledczy wykonali dziesiątki czynności procesowych i operacyjnych, przesłuchali 56 świadków, zabezpieczyli i przeanalizowali materiał biologiczny, zapisy z monitoringów oraz ślady ujawnione na miejscu zbrodni. Wspierani przez policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, biegłych z zakresu medycyny sądowej, genetyki, daktyloskopii, biologii i informatyki sądowej, krok po kroku budowali obraz wydarzeń.

Dzięki determinacji policjantów i prokuratorów udało się ustalić, że do zabójstwa doszło w grudniu 2023 roku, a sprawcą był 36-letni mieszkaniec Słupska. Mężczyzna zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem, a następnie wraz z 44-letnim kolegą, zbezcześcił zwłoki i próbował zatrzeć ślady przestępstwa.

Ustalenia śledztwa

Motywem zbrodni, jak ustalili śledczy i prokuratorzy, była zazdrość. Obaj oskarżeni zostali zatrzymani w kwietniu 2025 roku i decyzją sądu tymczasowo aresztowani. Trzecia osoba, zatrzymana w toku działań, nie usłyszała ostatecznie zarzutów – materiały w jej sprawie zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

Akt oskarżenia

29 września 2025 roku, dzięki pracy pomorskich policjantów i prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyznom. Pierwszy z nich odpowie za zabójstwo i znieważenie zwłok, drugi za zacieranie śladów zbrodni oraz udział w znieważeniu zwłok.

Grożące kary

Za zabójstwo grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia. Za znieważenie zwłok do 2 lat pozbawienia wolności, a za utrudnianie śledztwa od 3 miesięcy do 5 lat.