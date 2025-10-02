Kobieta poszukiwana czerwoną notą Interpolu zatrzymana w Skawinie Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie zatrzymali kobietę, za którą wystawiona została czerwona nota Interpolu tzw. międzynarodowy list gończy. 43- latka ścigana była przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za oszustwa, fałszowania pieniędzy i korupcję.

Od 18 września br. policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji osób KWP w Krakowie prowadzili poszukiwania obywatelki Ukrainy, która ukrywała się przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy ustalenia pozwoliły w dniu 25 września br. na zatrzymanie, niczego niespodziewającej się kobiety, w miejscowości Skawina.

Kobieta poszukiwana była czerwoną notą Interpolu do odbycia 3 lat i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Zatrzymana trafiła do policyjnego aresztu, a następnego dnia została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Tego samego dnia tj. 26 września br. na wniosek Prokuratora Okręgowego w Krakowie, sąd aresztował 43-latkę na 40 dni.

"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.