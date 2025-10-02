Areszt dla obywatela Omanu i Polki za posiadanie 14 kg marihuany Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj 14 kg marihuany zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową w przygotowanym specjalnie do przechowywania narkotyków mieszkaniu na terenie warszawskiego Śródmieścia. W tym samym mieszkaniu policjanci zatrzymali 31-letniego obywatela Omanu oraz 35-letnią Polkę. Decyzją sądu, po usłyszeniu zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków, oboje zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Działania operacyjne policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji zaprowadziły ich do jednego z mieszkań w Śródmieściu, przystosowanym do składowania narkotyków.

Policjanci ustalili, że lokal nie był zamieszkały na stałe, ale pojawiały się w nim osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Kiedy tylko zauważyli, że do mieszkania weszli kobieta i mężczyzna, zapukali do drzwi, które otworzył im, jak się później okazało, 31-letni obywatel Omanu. W związku z tym, że mężczyzna zaczął stawiać opór, został obezwładniony. Zatrzymana została również 35-letnia kobieta, która w jednym z pomieszczeń przy pomocy zgrzewarki próżniowo pakowała susz roślinny.

W takcie przeszukania policjanci zabezpieczyli na miejscu znaczne ilości substancji psychotropowych i psychoaktywnych, sprzęt elektroniczny, wagi, zgrzewarki, a także opakowania do próżniowego pakowania.

Po przeszukaniu miejsc zamieszkania obu zatrzymanych osób, policjanci w mieszkaniu 31-latka zabezpieczyli susz roślinny. Po badaniach okazało się, że jest to marihuana.

W sumie policjanci zabezpieczyli u zatrzymanych 14 kilogramów marihuany.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie zarówno dla 31-latka, jak i 35-latki.

