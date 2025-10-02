Na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości odpowie 37-latek, któremu uniemożliwił dalszą jazdę będący na wolnym policjant z Lublina. Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego ponad dwa promile alkoholu. Kierowca jechał drogą ekspresową i miał już wcześniej zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na drodze ekspresowej S19. Jadący tamtędy policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, który był na wolnym, zwrócił uwagę na kierującego renault, który jechał w tym samym kierunku. Podejrzewał, że kierowca może by nietrzeźwy, gdyż nie trzymał toru jazdy, ciągle zwalniał i przyspieszał.

Kiedy kierujący zjechał na parking, policjant pojechał za nim, zatrzymał swój pojazd za jego autem, a następnie odebrał mu kluczyki. O zdarzeniu powiadomił dyżurnego, który wysłał patrol.

37-latek został przebadany na zawartość alkoholu. Okazało się, że podejrzenia policjanta były jak najbardziej uzasadnione - mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Jak się również okazało, miał już wcześniej zatrzymane prawa jazdy za kierowanie po alkoholu.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego jazda „na podwójnym gazie” zagrożona jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.