Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży siłowników hydraulicznych i odzyskali mienie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Działania bytomskich policjantów doprowadziły do odzyskania skradzionych siłowników hydraulicznych, których wartość została oszacowana na prawie 90 tysięcy złotych. W tej sprawie zatrzymano dwie osoby, 26-latka i 17-latka. Za kradzież grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

30 września br. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu zostali powiadomieni o kradzieży 14 sztuk siłowników hydraulicznych należących do jednej z bytomskich firm. Jak wynikało ze zgłoszenia, do kradzieży miało dojść w nocy z 29 na 30 września br.

Mundurowi natychmiast udali się na miejsce i wykonali szereg czynności. W pobliżu miejsca zdarzenia zauważyli samochód osobowy, w którego bagażniku ujawnili skradzione przedmioty. Stróże prawa zatrzymali w tej sprawie dwóch mieszkańców Bytomia, 26-latka i 17-latka. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli już zarzut kradzieży. Wartość siłowników hydraulicznych została wyceniona na blisko 90 tysięcy złotych.

Dzięki szybkiej i skutecznej pracy policjantów, skradzione mienie zostało w całości odzyskane, a sprawcy za swój czyn odpowiedzą przed sądem. Za przestępstwo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.