Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji – sprawca już poza granicami Polski Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Obywatel Ukrainy najpierw kierował groźby karalne wobec dwóch mężczyzn tej samej narodowości, a później przeniósł swoją agresję na radiowóz. Mężczyzna odgryzł część uszczelki i zarysował powłokę lakierniczą pojazdu sochaczewskiej komendy. Jego dotychczasowe zachowanie na terenie Polski doprowadziło do tego, że we wtorek został przekazany służbie granicznej Ukrainy.

W niedzielę, 28 września br., późnym wieczorem, do sochaczewskiej komendy wpłynęła informacja o nietrzeźwym i agresywnym obywatelu Ukrainy, który kierował groźby karalne wobec dwóch mężczyzn tej samej narodowości. Na miejsce natychmiast skierowano patrol funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Teresinie.

Agresywny 28-latek, którego dotyczyła interwencja, po przeprowadzeniu do radiowozu nadal nie chciał się uspokoić i dopuścił się dość nietypowego uszkodzenia mienia. Mężczyzna wyładował swoją złość na drzwiach pojazdu służbowego chwytając zębami za uszczelkę i odgryzając jej fragment. Dodatkowo została uszkodzona powłoka lakiernicza. Policyjne radiowozy służą w różnych warunkach i „widziały” naprawdę wiele. Mają za sobą setki interwencji, również tych trudnych oraz transport różnych osób. Gryzienie to jednak coś, z czym spotkały się po raz pierwszy…

Obywatel Ukrainy został osadzony w policyjnym areszcie. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszał łącznie trzy zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia.

Z związku z tym, że mężczyzna już wcześniej wchodził w konflikt z prawem na terenie Polski, Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie skierował do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do swojego kraju.

We wtorek, 30 września br. 28-latek został doprowadzony przez policjantów do placówki Straży Granicznej i jeszcze tego samego dnia został przekazany w ręce służby granicznej Ukrainy.