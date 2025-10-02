Handlowała podrobioną odzieżą - została zatrzymana przez szczecińskich policjantów Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 47-letnią kobietę podejrzewaną o handel odzieżą i akcesoriami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek.

W trakcie przeszukania mieszkania oraz pojazdu należącego do kobiety funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 234 sztuki odzieży oraz akcesoriów, wśród których znajdowały się m.in . bluzy, koszulki, kurtki, spodnie, czapki i bielizna.

Wstępnie oszacowano, że łączna wartość zabezpieczonego towaru wynosi nie mniej niż 200 tysięcy złotych. Straty ponieśli producenci chronionych marek.

47-latka usłyszała już zarzut wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi oraz uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponadto policjanci otrzymali wnioski o ściganie od kancelarii prawnych reprezentujących właścicieli praw do znaków towarowych.