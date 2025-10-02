Podziękowania dla policjantów za udaremnienie oszustwa Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie wpłynęły podziękowania od seniorki, która o mało co, nie została oszukana. Przestępcy pod legendą „na policjanta” chcieli wyłudzić od niej oszczędności. Kobieta doceniła zaangażowanie funkcjonariuszy, co wyraziła w przesłanym liście.

W połowie września br., policjanci zajmujący się oszustwami na szkodę osób starszych, otrzymali informację, że przestępcy podający się za policjantów, skontaktowali się z mieszkanką Rzeszowa. Wykorzystując dobrze znaną legendę, chcieli wyłudzić od niej pieniądze.

Policjanci pojechali pod ustalony adres. Zauważyli wychodzącą z domu kobietę, która ze słuchawką przy uchu poszła pod bankomat. Funkcjonariusze wiedzieli, że rozmawia z oszustami i za chwilę zacznie wpłacać do bankomatu pieniądze.

Początkowo, seniorka nie chciała wierzyć, że osoby podające się przez telefon za policjantów, to oszuści. Jednak obecni na miejscu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie cierpliwie wszystko tłumaczyli.

W efekcie podjętych przez nich działań nie doszło do przekazania pieniędzy. Jak ustalili, seniorka miała przygotowane 120 tysięcy złotych.

Jest nam bardzo miło, że zaangażowanie i postawa naszych policjantów została doceniona przez mieszkankę Rzeszowa.