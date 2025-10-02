Rutynowa kontrola drogowa zakończona przejęciem ponad dwóch milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie podczas rutynowej kontroli drogowej w Piławie Dolnej ujawnili transport papierosów bez polskich znaków akcyzy. W zabezpieczonym pojeździe znajdowało się łącznie 2 mln sztuk wyrobów tytoniowych.

Wstępne ustalenia wskazują, że uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków i opłat akcyzowych mogło wynieść ponad 3 200 000 złotych. Kierowcą kontrolowanego busa był 36–letni mężczyzna, który został zatrzymany

i usłyszał już zarzuty. W jego samochodzie mundurowi ujawnili 2 mln 300 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Za popełnienie przestępstwa określonego w artykule 65 paragraf 1 kodeksu karnego skarbowego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 3.

Policjanci przypominają, że nabywanie towarów bez polskich znaków akcyzy jest nielegalne i wspiera działalność przestępczą. Zakup takich produktów naraża kupujących nie tylko na konsekwencje prawne, ale również na ryzyko dla zdrowia.

Działania funkcjonariuszy mają na celu eliminowanie z rynku nielegalnych towarów, ochronę interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienie uczciwych warunków dla legalnie działających przedsiębiorców.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Dzierżoniowie

nadkom. Marcin Ząbek

tel. 606 230 794