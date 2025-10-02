Nielegalna broń, amunicja i zapalniki górnicze w domu 45-latka Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi 45-latkowi, który w miejscu zamieszkania posiadał zapalniki górnicze, broń i amunicję bez wymaganego pozwolenia. Mężczyzna został zatrzymany podczas interwencji domowej. Niebezpieczne zapalniki górnicze zostały zdetonowane w bezpiecznym miejscu przez lubelskich kontrterrorystów. 45-latek został objęty policyjnym dozorem.

Do zatrzymania 45-latka doszło w minioną niedzielę w związku z interwencja domową. Policjanci przy zatrzymanym mężczyźnie ujawnili dwie sztuki amunicji myśliwskiej. Z uwagi na fakt, że mężczyzna nie posiadał wymaganego pozwolenia na posiadanie broni i amunicji policjanci przystąpili do dalszych czynności.

W wyniku podjętych działań w miejscu zamieszkania mężczyzny mundurowi ujawnili i zabezpieczyli między innymi zapalniki górnicze, amunicję myśliwską, naboje karabinowe oraz broń palną długą na którą mężczyzna nie posiadał zezwolenia.

Na miejsce zostali skierowani policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie, którzy potwierdzili, że ujawnione w trakcie przeszukania przedmioty to zapalniki górnicze. Przedmioty te zostały zabezpieczone i zdetonowane przez policyjnych pirotechników w bezpiecznym miejscu.

45-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz znęcania się nad rodziną. Wkrótce stanie przed sądem. Został objęty policyjnym dozrem, otrzymał również tymczasowy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu i zakaz zbliżania się do poszkodowanych na odległość mniejszą niż 50 metrów. Zgodnie z polskim prawem grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.