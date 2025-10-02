Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 71-letniego mężczyzny Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 71–letniego seniora z gminy Mstów. Dzisiaj przed godziną 8.00 mężczyzna został odnaleziony przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Częstochowy. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Dziękujemy wszystkim osobom i służbom za pomoc w prowadzonej akcji!

Całą noc trwały poszukiwania zaginionego 71-latka, który wczoraj po południu wyszedł z domu do lasu na grzyby w okolicach Krasic, w gminie Mstów i nie powrócił do miejsca zamieszkania.

Około godziny 22.00 powiadomieni o jego zaginięciu stróże prawa z Kłomnic, wspierani przez policjantów SPPP z Częstochowy, OPP z Katowic, strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy i ochotników, od razu rozpoczęli poszukiwania. Intensywne działania trwały do rana. Sytuacja była niebezpieczna, bo temperatura powietrza w nocy spadała miejscami nawet poniżej "zera". Na dodatek telefon komórkowy, który 71- latek miał przy sobie, przestał działać.

W poszukiwania zaangażowano kilkudziesięciu policjantów i strażaków ochotników, psy tropiące policyjnymi przewodnikami. Niestety nocne poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Dopiero dzisiaj przed godziną 8.00 policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Częstochowy podczas akcji, zauważyli mężczyznę idącego duktem leśnym. Jak się szczęśliwie okazało, był to zaginiony 71-latek. Mężczyzna był wychłodzony i trafił pod opiekę lekarzy.

Dziękujemy za pomoc w poszukiwaniach funkcjonariuszom straży pożarnej i ochotnikom, ratownikom GOPR , mieszkańcom i wszystkim, którzy pomagali nam w tej trudnej akcji!