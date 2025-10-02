Wykorzystał korytarz życia do ucieczki, a później uderzył w radiowóz i inny pojazd - 41-latek bez uprawnień i z narkotykami Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj 41-letni mieszkaniec powiatu żarskiego został zatrzymany przez policjanta żarskiej drogówki po tym jak wykorzystał korytarz życia do ucieczki. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, miał przy sobie środki odurzające i kierował pod ich wpływem. 41-latka pomógł zatrzymać emerytowany policjant.

W czwartek, 25 września br., funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żarach otrzymał od dyżurnego informację o zderzeniu pojazdu osobowego z sarną. Włączył więc sygnały świetlne i dźwiękowe, aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. Kierowcy innych pojazdów prawidłowo utworzyli korytarz życia, ale nagle jeden z nich ruszył i zaczął uciekać przed nadjeżdżającym radiowozem. Kierujący fordem w pewnym momencie stracił panowanie nad autem, uderzył w radiowóz i samochód jadący z naprzeciwka. Po wszystkim porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Policjant natychmiast podjął pościg. Pomoc przyszła z zaskakującej strony – tuż za radiowozem, swoim prywatnym samochodem, jechał emerytowany policjant. Widząc całe zdarzenie, dołączył do akcji i wspólnie z umundurowanym funkcjonariuszem zatrzymali uciekiniera.

Kierujący fordem był przekonany, że posiada dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i dlatego zaczął uciekać. Okazało się, że nie posiadał on uprawnień do kierowania, a badanie testerem narkotykowym wykazało, że był pod wpływem środków odurzających. W jego aucie policjanci znaleźli również narkotyki. Jednak nie były to wszystkie przewinienia kierującego fordem. Po sprawdzeniu pojazdu w policyjnym systemie okazało się, że tablice rejestracyjne pojazdu były przypisane do innego samochodu.

Dzięki szybkiej reakcji policjanta i wsparciu emerytowanego funkcjonariusza, nieodpowiedzialny 41-latek został zatrzymany. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem.

( KWP w Gorzowie / mw)