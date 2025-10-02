Legniccy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę wypadku w Golance Dolnej, który uciekł z miejsca zdarzenia Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i skutecznej pracy operacyjnej legniccy policjanci po raz kolejny udowodnili, że sprawcy przestępstw nie mogą czuć się bezkarni. Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ustalili, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 17 września 2025 roku w miejscowości Golanka Dolna. Kierujący pojazdem spowodował wypadek drogowy, w wyniku którego ciężkich obrażeń doznał mężczyzna uczestniczący w zdarzeniu. Sprawca zamiast udzielić pomocy, oddalił się z miejsca wypadku, próbując uniknąć odpowiedzialności.

Od pierwszych chwil po zdarzeniu policjanci pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Legnicy prowadzili intensywne czynności, w tym działania operacyjne, które wymagały ogromnego zaangażowania, doświadczenia i wnikliwej analizy zgromadzonych informacji. Dzięki temu udało się ustalić tożsamość sprawcy i jego miejsce pobytu.

Wczoraj wieczorem funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę na terenie powiatu lubińskiego. Był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów, gdyż żył w przekonaniu, że nikt go nie odnajdzie i uniknie odpowiedzialności karnej.

Dzisiaj 37- latek zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, a następnie do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Nie ma miejsca na bezkarność wobec osób, które łamią prawo i narażają życie oraz zdrowie innych uczestników ruchu drogowego.

