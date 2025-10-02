Międzynarodowy Dzień bez Przemocy Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Przemoc, czy to fizyczna, słowna, psychiczna czy ekonomiczna, nigdy nie powinna być akceptowana ani bagatelizowana. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy, kiedy widzimy krzywdę. Nasze wsparcie, głos i solidarność mogą zmienić czyjeś życie.

Dzisiaj, 2 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2007 roku. Policjanci przypominają, że każdy dzień to okazja do budowania społeczeństwa pełnego szacunku i bezpieczeństwa.

Jeżeli jesteś świadkiem stosowania przemocy, nie bądź obojętny na cudzą krzywdę. Zareaguj, twoje zgłoszenie może uratować komuś życie. Pamiętaj, że zgłoszenie może być anonimowe.

Informacje z województw: