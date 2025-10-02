Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego listem gończym, który spowodował zdarzenie drogowe Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Kilka minut przed 1:00 w nocy funkcjonariusz z Posterunku Policji w Węglińcu usłyszał huk. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył Audi, które uderzyło w ogrodzenie. Powiadomił dyżurnego ze zgorzeleckiej komendy i pobiegł, a by sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. Wówczas zauważył jak kierowca wysiada i zaczyna uciekać. Policjant zatrzymał go po krótkim pościgu i od razu wyczuł od niego woń alkoholu. Dalsze czynności przeprowadzone przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego potwierdziły, że 28-letni kierujący ma w organizmie ponad 2 promile oraz posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany listem gończym. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, niebezpieczny kierowca trafił do aresztu.

Policjant z Posterunku Policji w Węglińcu wykazał się czujnością i profesjonalizmem. Kilka minut przed godziną pierwszą w nocy usłyszał odgłosy mogące świadczyć o zdarzeniu drogowym. Natychmiast wyszedł na zewnątrz, gdzie zauważył pojazd marki Audi, który uderzył w ogrodzenie. Policjant niezwłocznie powiadomił dyżurnego ze zgorzeleckiej komendy i pobiegł, aby sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy. W tym momencie z auta wysiadł mężczyzna i zaczął uciekać. Funkcjonariusz pobiegł za nim i po krótkim pościgu zatrzymał. Już wtedy wyczuł od niego woń alkoholu.

Dalsze czynności przeprowadzone przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego zgorzeleckiej komendy wykazały, że 28-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a samochód, którym się poruszał, miał założone tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu. Okazało się również, że za kierującym wydany był list gończy i ma on do obycia karę 224 dni pozbawienia wolności.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjanta, mimo że znajdował się on poza służbą, niebezpieczny kierowca zastał zatrzymany. Teraz za popełnione przestępstwa 28-latek odpowie przed sądem. Może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Alkohol spowalnia czasreakcji, obniża koncentrację i zwiększa ryzyko tragicznych w skutkach wypadków.