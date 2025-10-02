Podpalacz w rękach Policji Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali mężczyznę, który w nocy z 28 na 29 września br. zaprószył ogień w trzech kamienicach na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wobec 21-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.

29 września 2025 roku przed godziną 3.00 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał informację od straży pożarnej o podpaleniu budynku. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani funkcjonariusze WPI, którzy w trakcie penetracji terenu, zauważyli mężczyznę wbiegającego w jedną z bram na ulicy Starowarszawskiej. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych działający w recydywie 21-latek został zatrzymany. Jak się okazało, mężczyzna wzniecił pożar w trzech kamienicach, gdzie zniszczeniu uległy konstrukcje stropów, ścian oraz podłóg.

Mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób w postaci pożaru oraz uszkodzenia mienia. W związku z popełnionymi przestępstwami Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.