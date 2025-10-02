„Kobieca strona mocy” – wyjątkowa konferencja o zdrowiu na 100-lecie powołania Policji Kobiecej Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja poświęcona profilaktyce zdrowia kobiet. To wyjątkowe wydarzenie miało na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród funkcjonariuszek i pracownic Policji, podkreślenie roli kobiet w służbach mundurowych oraz uczczenie 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej.

W 2025 roku przypada 100. Rocznica Powołania Policji Kobiecej. Z tego powodu w czwartek (2 października) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowano wyjątkowe wydarzenie – konferencję pod nazwą „Kobieca strona mocy, czyli 100 sposobów dbania o siebie na 100-lecie powołania Policji Kobiecej”. Spotkanie przeznaczone dla funkcjonariuszek, pracownic Policji oraz zaproszonych gości i przedstawicieli instytucji partnerskich składało się z wielu wykładów i prelekcji poświęconych szeroko rozumianej tematyce zdrowia. Miało ono na celu promowanie zdrowego stylu życia, podkreślenie roli kobiet w służbach mundurowych, a także uczczenie 100. Rocznicy Powołania Policji Kobiecej.

Wydarzenie, które otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektor Radosław Kaczorowski składało się z kilku paneli poświęconych właśnie tematyce prozdrowotnej. Uczestniczki miały możliwość wysłuchania wykładu o chorobach kobiecych i profilaktyce ginekologicznej, który poprowadziła doktor Elżbieta Piotrowska - lekarz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Wiele zainteresowania przyciągnął także panel poświęcony zdrowiu skóry i włosów, który przedstawiła Anna Borowiecka - właścicielka i założycielka Kliniki Kosmetologii i Trychologii Reha-Med w Gorzowie Wielkopolskim. Istotnymi kwestiami poruszonymi podczas czwartkowego spotkania był ruch, dieta i profilaktyka raka piersi, a także świadomość ciała i równowaga wewnętrzna, które omówione zostały przez policjanta oraz psychologów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

To jednak nie wszystko, co przygotowano na uczestników konferencji. Poza wykładami poświęconymi zdrowiu, tego dnia czekały na nich także inne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich była akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Każda osoba, która chciał dołączyć do tej szlachetnej inicjatywy i tym samym w przyszłości móc uratować ludzkie życie, miała możliwość przeprowadzenia wstępnego wywiadu medycznego, wypełnienia formularza z danymi osobowymi, a także pobrania wymazu z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Drugim dodatkowym wydarzeniem były konsultacje dotyczące założeń programu „Plan Równości Płci w Policji na lata 2023 – 2026”. Goście mieli idealną okazję, aby podnieść swoją wiedzę i świadomość na rzecz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (work – life – balance).

Tej wyjątkowej konferencji, podczas której uczczono 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej, uczestniczkom towarzyszyło wiele emocji. Na twarzach funkcjonariuszek i pracownic Policji można było dostrzec zaciekawienie, ekscytacje czy uśmiech. Przygotowany obszerny zakres tematów związanych z profilaktyką zdrowotną z pewnością pozwoli im wyciągnąć wiele wniosków o swoim aktualnym stylu życia i zaplanować ewentualne zmiany mogące pozytywnie wpłynąć na ich zdrowie.

aspirant Mateusz Sławek

film: młodszy aspirant Oskar Stroński

zdjęcia: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim