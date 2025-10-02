Nietrzeźwy kierowca doprowadził do wypadku drogowego Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w nocy (1/2.10.br.) tuż po godzinie trzeciej służby ratunkowe interweniowały na ulicy Zatorskiej w Podolszu, w powiecie oświęcimskim, gdzie doszło do wypadku drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy samochodu osobowego. Obcokrajowiec, który kierował volkswagenem, doznał poważnych obrażeń ciała. Był nietrzeźwy, nie posiadał uprawnień do kierowania, a jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jak wstępnie ustalili policjanci nietrzeźwy 19-letni obywatel Ukrainy, kierując samochodem marki Volkswagen wypadł z jezdni, a następnie uderzył w ekrany dźwiękochłonne. Z uwagi na fakt, że był zakleszczony, z pojazdu wydobyli go strażacy, po uprzednim rozcięciu karoserii. W wyniku wypadku mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała. Pod opieką ratowników medycznych został przetransportowany na leczenie do szpitala. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 1,7 promila alkoholu. Ponadto, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, natomiast jego samochód nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Konsekwencje karne

Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu, jeśli badanie stanu trzeźwości wykaże, co najmniej 1,5 promila alkoholu.

Materiały w sprawie wykroczeń, których dopuścił się mężczyzna zostaną przekazane do Sądu wraz z wnioskiem o ukaranie. Ponadto odrębne zawiadomienie o braku polisy OC zostanie skierowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podziękowania za prawidłową reakcję na zdarzenie należą się świadkom wypadku. Wezwali oni służby ratunkowe i udzielili pierwszej pomocy kierującemu.

Jesteś nietrzeźwy – nie wsiadaj za kierownicę. Widzisz nietrzeźwego za kierownicą – reaguj!

Apelujemy do kierowców, aby nigdy nie wsiadali za kierownicę po spożyciu alkoholu, czy zażyciu narkotyków. Osoby postronne, które widzą, że za kierownicę wsiada nietrzeźwy zarówno po spożyciu alkoholu czy zażyciu narkotyków, prosimy o uniemożliwienie jazdy lub zgłoszenie pod numer telefonu alarmowego 112.