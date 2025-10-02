Delegacja polskiej Policji z wizytą w Walencji dotyczącą Projektu KOBAN Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 1–3 października 2025 r. delegacja Policji Polskiej uczestniczyła w wizycie studyjnej w Walencji (Hiszpania), zorganizowanej przez Policję Lokalną w Walencji (Policía Local de València, PLV) w ramach projektu KOBAN, finansowanego z programu Horizon Europe.

Projekt KOBAN ma na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze współpracy Policji ze społeczeństwem (tzw. Community Policing) oraz budowanie trwałych relacji między europejskimi służbami policyjnymi.

Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Policji insp. Robert Żółkiewski, Agata Geller, mł. insp. Piotr Lubaszko oraz nadkom. Sławomir Sobolewski.

Zakres spotkania i omawiane tematy

W ramach europejskiego projektu KOBAN lokalna policja w Walencji gościła delegację polskiej Policji. Wizyta ta stanowiła cenną okazję do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i poglądów na temat współpracy policji ze społeczeństwem, a także konieczności wdrożenia sztucznej inteligencji przy analizie policyjnych danych w codziennej pracy. Podkreślono także istotną rolę rozwoju współpracy międzynarodowej między służbami policyjnymi.

Spotkanie rozpoczęło się w centralnej siedzibie Policía Local de València, gdzie zaprezentowano m.in.:

strategię i praktykę Community Policing w Walencji,

zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w analizie policyjnych danych, w tym dotyczących ruchu drogowego,

funkcjonowanie zintegrowanego centrum bezpieczeństwa CISE (Centro Integrado de Seguridad y Emergencias),

działania wyspecjalizowanej jednostki GAMA, zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć.

Szkolenia i specjalizacje

Szczególne miejsce w organizacji PLV zajmuje CENFOR – Police Local Academy, odpowiedzialna za prowadzenie ciągłych i specjalistycznych szkoleń, w tym z zakresu Community Policing oraz działań profilaktycznych i interwencyjnych w obszarze przemocy domowej. Walencja rozwija także specjalistyczne moduły szkoleniowe dla funkcjonariuszy, obejmujące m.in. zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, analizę danych i wykorzystanie nowych technologii w codziennej służbie.

Rozwiązania technologiczne i innowacyjne

Podczas wizyty zaprezentowano nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne stosowane w Walencji:

División TIC – wydział odpowiedzialny za wszystkie aspekty IT, systemów i zarządzania danymi,

CISE – centrum integrujące bezpieczeństwo i reagowanie kryzysowe,

ekosystem aplikacji PLV, wspierający codzienną pracę funkcjonariuszy, obejmujący m.in. moduły: interwencje, planowanie, raportowanie, mediacje, zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi, a także aplikacje GIS.

Szczególne wrażenie wywarł moduł GAMA, który służy do obsługi przypadków przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, co pokazuje, jak dużą wagę przykłada się w Walencji do tego problemu.

Spotkania terenowe i wymiana doświadczeń

Delegacja uczestniczyła również w wizytach terenowych w dwóch posterunkach PLV, gdzie zaprezentowano codzienną służbę policjantów odpowiedzialnych za Community Policing. Omówiono m.in. współpracę ze szkołami, lokalnymi związkami przedsiębiorców, stowarzyszeniami mieszkańców oraz władzami lokalnymi, a także zaprezentowano przykłady pracy zespołów zajmujących się prewencją oraz mediacją.