Białorusin i Polak tymczasowo aresztowani za wzięcie zakładnika Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Tatrzańscy policjanci zatrzymali 36-letniego obywatela Białorusi oraz 30-letniego obywatela RP, którzy porwali i bezprawnie przetrzymywali młodego mężczyznę z województwa łódzkiego. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonym działaniom sprawcy trafili do celi, a zakładnik odzyskał wolność. Zatrzymani usłyszeli zarzuty za wzięcie zakładnika ze szczególnym udręczeniem, zmuszenia do określonego zachowania oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenia wpływające do jednostek Policji bywają najróżniejsze, ale to które w minioną niedzielę tj. 28 września br. dotarło do tatrzańskich policjantów, było jednym z najtrudniejszych z jakimi ostatnio musieli się zmierzyć. Policjanci z województwa łódzkiego powiadomili o porwaniu 24-letniego mężczyzny, który może być przetrzymywany jako zakładnik m.in. na terenie Zakopanego, a porywacze żądają zwrotu wierzytelności w zamian za jego uwolnienie.

Do działań niezwłocznie zaangażowano tatrzańskich i małopolskich policjantów. Przełom nastąpił, gdy zakopiańscy policjanci ustalili jakim pojazdem może być przewożony zakładnik. Po kilku godzinach jeden z zakopiańskich patroli zauważył pojazd odpowiadający uzyskanym wcześniej wskazówkom. O tym fakcie powiadomiono pozostałe policyjne załogi oraz zakopiańskich kryminalnych. W dogodnym momencie, po tym jak samochód zatrzymał się przed sklepem w Kościelisku, policjanci przeprowadzili dynamiczne zatrzymanie. Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział obywatel Białorusi, a obok niego mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Trzecią osobą będącą w pojeździe był poszukiwany 24-latek z województwa łódzkiego. Policjanci uwolnili zakładnika, a jego oprawców zatrzymali i doprowadzili do zakopiańskiej komendy Policji.

Dalsze czynności w sprawie realizowane były przy udziale i pod nadzorem zakopiańskiej prokuratury. Śledczy wyjaśniając przebieg i okoliczności zdarzenia ustalili, że młody łodzianin jako zakładnik przetrzymywany był od 25 września br. W tym czasie był przewożony w różne miejsca. Sprawcy żądali wypłaty okupu od rodziny młodego łodzianina. W tym czasie znęcali się nad zakładnikiem, zastraszali go i głodzili. Był kneblowany, przetrzymywany w piwnicy, a nawet przewożony w bagażniku. W samochodzie, w którym był przewożony, funkcjonariusze podczas zatrzymania odnaleźli m.in. substancje zabronione, rozcięte plastikowe opaski zaciskowe oraz przedmiot przypominający broń palną.

Zatrzymani w zakopiańskiej prokuraturze usłyszeli zarzuty wzięcia zakładnika ze szczególnym udręczeniem, zmuszenia do określonego zachowania oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / mw)

Film Białorusin i Polak tymczasowo aresztowani za wzięcie zakładnika Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Białorusin i Polak tymczasowo aresztowani za wzięcie zakładnika (format mp4 - rozmiar 46.97 MB)