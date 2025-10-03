Podpisano porozumienie na budowę nowego Komisariatu Policji w Rewalu Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj W Urzędzie Gminy Rewal odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego dofinansowania projektu budowlano-wykonawczego nowego Komisariatu Policji w Rewalu. Dokument zawarły Gmina Rewal oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. To ważny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających region.

Sygnatariuszami porozumienia byli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal, Wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Żoły oraz Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp. Krzysztof Boguszewicz.

Koszt inwestycji szacowany jest na 20 milionów złotych. Środki zostaną zabezpieczone w ramach Rządowego Programu Modernizacji Służb na lata 2026–2029. Nowy obiekt będzie spełniał wszystkie standardy nowoczesnej jednostki Policji. Zostanie w nim przygotowana przestrzeń do obsługi interesantów, miejsca zakwaterowania dla sił wsparcia, a także sala odpraw przeznaczona do zarządzania kryzysowego i organizacji konferencji.

Inwestycja obejmie również zaplecze magazynowe i garażowe, dostosowane do potrzeb przechowywania pojazdów, sprzętu i wyposażenia służbowego. Budynek zyska nowoczesną formę architektoniczną oraz zostanie wyposażony w rozwiązania proekologiczne. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. Zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2027 roku. Nowy Komisariat Policji w Rewalu stanie się nowoczesną i w pełni funkcjonalną jednostką odpowiadającą na potrzeby służb mundurowych oraz lokalnej społeczności.

W kolejnych latach planowane są również inne znaczące inwestycje w infrastrukturę policyjną regionu, takie jak budowa nowej Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, Komisariatu Policji w Chojnie, a także hangaru dla śmigłowca oraz nowoczesnej strzelnicy z budynkiem szkoleniowym w Szczecinie.